Bianca Toniolo, deux ans, joue aux côtés de sa grand-mère de 85 ans Inés chez eux à San Fiorano, l’une des premières villes à être mise en quarantaine en février en Italie. (Marzio Toniolo / via REUTERS / fichier)

La proposition du président de la région de Ligurie de mettre en œuvre restrictions anti-coronavirus exclusives pour les citoyens de plus de 70 ans, qu’il qualifie de “non indispensables”, provoqué l’indignation dans Italie et a rouvert le débat sur faisabilité d’un confinement sélectif pour arrêter la pandémie et à la fois, permettre à la population plus jeune de poursuivre normalement ses activités.

«Autant que chaque victime de Covid-19 fait mal, il faut tenir compte de ces données: hier encore, sur 25 décès en Ligurie, 22 étaient des patients très âgés», a-t-il écrit lundi. Giovanni toti Sur Twitter. “Pour la plupart des retraités, pas indispensables à l’effort productif du pays, mais qui doivent être protégés.”

Pour quanto ci addolori ogni singola vittima de # Covid19, j’ai ces informations sur: only ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Personne pour lui ou elle en pension, non indispensable pour le soutien productif du Paese che vanno però tutelate. – Giovanni Toti (@GiovanniToti) 1 novembre 2020

«Ce serait fou de fermer chez soi autant d’Italiens pour qui le covid-19 a normalement des conséquences modérées, de bloquer la production du pays, d’arrêter l’école et l’avenir de nos jeunes et de ne pas intervenir auprès de ceux qui sont vraiment à risque. Nous espérons que cette fois il y aura de la sagesse et non de la démagogie “, a ajouté Toti, du centre-droit Forza Italie, dans un autre tweet.

Après le tollé provoqué par ses paroles, le président de la Ligurie –la plus ancienne région d’Europe, avec 28,5% de la population de plus de 65 ans– Il a été contraint de rectifier, attribuant le tweet à une erreur de l’équipe qui gère les réseaux sociaux.

Cependant, ce mardi Toti a réaffirmé sa position. “Voici le graphique des décès de covid que beaucoup prétendent ne pas voir par hypocrisie ou par intérêt politique. Regardez qui est le plus à risque et qui est le moins. Dites-moi si l’hypothèse de la conclusion de la transaction est cohérente avec ces données. Des décisions sérieuses sont nécessaires: sauver des vies et même des emplois “Il a écrit sur le réseau social.

Ecco il grafico dei dei decessi Covid che tanti fingono di no vedere per ipocrisia ou politique. Epargnez-vous chi rischia più e chi meno.Ditemi se l’ipotesi di chiudere it attività è coerente with questi dati. Série Servono scelte: pour sauver vite et pur qualche posto di lavoro. pic.twitter.com/WfNsV46at8 – Giovanni Toti (@GiovanniToti) 3 novembre 2020

En revanche, l’approche de Toti n’est pas nouvelle. Ces dernières semaines, le gouvernement italien a évalué la limitation de la mobilité uniquement aux personnes de plus de 70 ans pour arrêter la deuxième vague, ce qui a finalement été exclu en raison de l’impopularité de la mesure et de sa mise en œuvre difficile. En Italie, l’un des plus anciens pays du monde, plus de 17 millions ont plus de 60 ans sur un total de 60 millions d’habitants.

Propositions de confinement sélectif

De même, alors que le pays augmente les restrictions face à la deuxième vague d’infections et que les pays voisins ont émis de nouvelles quarantaines, divers Des économistes italiens ont récemment appelé à la séparation des jeunes et des vieux pour éviter un nouvel enfermement Oui garder l’économie ouverte. L’idée est que les personnes de plus de 60 ou 70 ans constituant la majorité des décès et des hospitalisations dus au covid-19, le confinement doit se limiter à ces derniers pour éviter qu’ils ne s’infectent et libérer des ressources de santé pour le reste de la population, qu’en attendant, il sera infecté mais avec des conséquences moins graves. Une approche inspirée par modèle suédois, de plus en plus interrogé pour avoir abouti à une taux de mortalité beaucoup plus élevé que dans le reste des pays nordiques et pour ne pas avoir évité des centaines de décès dans les maisons de retraite. Malgré cela, un débat similaire à celui de l’Italie se déroule dans des pays comme l’Allemagne – avec une expérience dans la ville de Tübingen – et l’Espagne.

DOSSIER – Dans cette photo du vendredi 19 juin 2020, des gens pique-niquent lors des célébrations annuelles du solstice d’été à Stockholm, en Suède. (AP Photo / Andrés Kudacki, dossier)

le les propositions d’économistes italiens inclure l’utilisation de différents moyens de transport en commun pour petits et grands; différentes heures d’accès aux supermarchés et aux magasins; interdire les réunions familiales dans lesquelles il peut y avoir des contacts entre jeunes et vieux; le paiement par le gouvernement de bons permettant aux jeunes vivant avec des personnes âgées de séjourner temporairement dans des hôtels vides et de manger dans des restaurants qui n’ont plus de clients.

De même, plus de deux mille médecins et épidémiologistes du monde entier ont proposé Déclaration de Great Barrington permettre au propagation de Sars-Cov-2 dans les groupes à faible risque dans le but d’accélérer le phénomène infectieux appelé «immunité collective» et, à la place, appliquez une politique de “Protection ciblée” sur la population vulnérable.

“Mesure d’une complexité écrasante et profondément injuste”

Mais plusieurs experts remettent en question cette approche. Après les paroles de Giovanni Toti, un fil de Luca Ferretti, épidémiologiste de l’Université d’Oxford, expert du suivi de la covid-19, dans lequel il explique pourquoi une telle mesure présente d’énormes obstacles, en plus d’être «Profondément injuste».

Selon Ferretti, la protection des personnes âgées a été envisagée depuis le début de l’épidémie. “Dans toutes les simulations épidémiques de notre groupe à Oxford, la protection des personnes âgées est un ingrédient indispensable pour contrôler l’épidémie à des niveaux raisonnables”, m’a dit.

Stop che molti economisti (rispettabili, a quanto ne s) stiano proposant récemment l’idée de distanziare physiquement gli anziani dal rest della popolazione provoque COVID. Un fil. Spoiler: gli epidemiologi not sono così stupidi ou ingenui come évidemment li pensate. 1/ – Luca Ferretti (@LucaFerrettiEvo) 30 octobre 2020

Pour ce spécialiste, l’isolement des personnes âgées fait “certainement” partie de la solution, mais Ce n’est pas la solution parce que “C’est une mesure simple à énoncer, mais d’une complexité écrasante.”

Une première raison “est l’extrême difficulté de s’isoler complètement du virus”, Ferretti a déclaré, citant de récents cas de COVID-19 détectés parmi des religieuses cloîtrées. Pour cela, “Pour que ce blocage sélectif fonctionne, il doit durer longtemps. Nous ne savons pas combien de temps … cela dépendrait de l’évolution de l’épidémie et du nombre de doses de vaccin disponibles et depuis quand. Au départ, ce serait essentiellement indéfini ».

En Italie, pays dans lequel un citoyen sur 3 a plus de 60 ans, la tâche serait à la limite de l’impossibilité. “», m’a dit.

D’un autre côté, «les personnes âgées qui ne sont pas complètement autonomes sont soutenues par les plus jeunes. Donc, tous ces gens doivent être séparés du reste de la population indéfiniment. Si les personnes âgées vivent dans des familles multigénérationnelles, cela inclut toute la famille ».

Un autre problème est logistique, selon Ferretti, comme il se doit “S’adapter pour permettre de fournir des produits et services à 20 millions de personnes isolées pendant longtemps sans risque.”

Une femme plus âgée lors d’un shopping à Venise sur une photo d’avril (REUTERS / Manuel Silvestri)

“Personne n’est capable de proposer en peu de temps un modèle pour gérer une situation aussi complexe qui devrait perdurer indéfiniment”dit cet épidémiologiste, c’est pourquoi “la proposition n’a été prise au sérieux par aucun gouvernement à ma connaissance ».

Enfin, selon Ferretti, un isolement sélectif “C’est une mesure profondément injuste.” “Vous ne pouvez pas demander à tous les Italiens de passer 5 minutes à télécharger une application et de suivre ses instructions, car cela viole la liberté personnelle, mais pouvez-vous demander à un tiers d’entre eux de s’enfermer chez eux indéfiniment? Vraiment? »Demanda-t-il, faisant allusion aux controverses sur l’application de suivi de contagion.

“Les mesures destinées à éviter l’enfermement auraient dû être déjà prises auparavant, tant par l’Etat que par les citoyens”, Ferretti a dit, selon lequel aucun blocus n’est une solution.

“La protection des personnes les plus vulnérables est importante dans la réponse au virus, et nous aurions dû le faire déjà”, a-t-il conclu.Les propositions radicales, en revanche, sont soit accompagnées d’un plan d’action pour gérer 20 millions de personnes, soit elles sont une perte de temps ».

