15 minutes. Un grave incendie a endommagé ce samedi l’église centenaire du Middle Church dans l’East Village de New York, sans décès, et a contraint les pompiers à déployer plus de 100 personnes.

L’incendie s’est déclaré vers cinq heures du matin dans un bâtiment vide. Il s’est ensuite propagé à l’église protestante voisine, l’église du milieu, construite en 1892 et le théâtre d’événements historiques aux États-Unis, selon les médias locaux.

Certains voisins ont enregistré des vidéos du sanctuaire bien connu englouti par les flammes la nuit. Les images choquantes partagées sur les réseaux sociaux ont provoqué une large réponse de solidarité.

Le révérend Jacqui Lewis, qui sert au temple, a déclaré à travers son compte Twitter que la communauté était «dévastée». Cependant, il a assuré qu ‘”aucun feu ne peut arrêter l’amour révolutionnaire”. De plus, elle était reconnaissante qu’il n’y ait pas eu de décès.

Nous sommes dévastés et écrasés par l’incendie de notre sanctuaire physique bien-aimé de la Middle Collegiate Church. Et pourtant, aucun feu ne peut arrêter l’Amour Révolutionnaire. pic.twitter.com/R8D3NVjAiY – Rév.Jacqui Lewis, PhD (@RevJacquiLewis) 5 décembre 2020

Vers 10 heures du matin, les pompiers ont continué à travailler sur l’incendie des «6 alarmes» – une catégorie qui implique un déploiement important, de plus d’une centaine d’agents – mais aucun incendie n’a plus été observé, selon le récit du Département.

Le bâtiment adjacent de 5 étages a été victime d’un incendie accidentel en février en raison d’une panne de courant. Pour le moment, la cause de ce nouvel incident n’est pas connue, qui a coulé son toit et ses planchers, en plus du toit de l’église, selon les autorités.

Ils demandent des dons

“Malheureusement, il semble que ça a été assez mauvais, le sanctuaire n’est pas en bon état et nous avons quelques beaux vitraux Tiffany qui ont été perdus”, a déclaré la ministre du Centre Amanda Ashcraft à ABC7.

Middle Church a fait valoir dans un message que l’Église «n’est pas un bâtiment, mais les bâtiments comptent», alors elle a ouvert une page pour recevoir des dons.