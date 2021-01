Un groupe de gorilles du zoo Safari Park en Californie a attrapé un coronavirus

Avec l’avancée de la pandémie COVID-19 dans le monde, il y a eu plus de recherches qui fournissent des données pour mieux comprendre le virus SRAS-CoV-2. Par exemple, des cas concernant des animaux atteints de ce coronavirus.

Miamimundo / infobae

C’était le cas de certains gorilles membres de la troupe de gorilles au Zoo Safari Park de San Diego, en Californie. Selon un communiqué publié par le campus, le mercredi 6 janvier, deux des membres du groupe ont commencé à tousser, la décision a donc été prise de les tester pour COVID-19.

Le San Diego Zoo Global a commencé le processus d’analyse d’échantillons de matières fécales de gorilles par le biais du California Animal Health and Food Safety Laboratory System (CA HFS).

Quelques jours plus tard, le 8 janvier, des résultats préliminaires ont détecté la présence du virus dans la troupe de primates. Ces données ont été confirmées par les National Veterinary Services Laboratories (NVSL) du département américain de l’Agriculture ce lundi 11 janvier.

«Hormis un peu de congestion et de toux, les gorilles vont bien (…) La troupe reste ensemble en quarantaine et mange et boit. Nous espérons un rétablissement complet », a déclaré Lisa Peterson, directrice générale du zoo de San Diego.

Les raisons de l’infection ne sont pas encore connues, mais on soupçonne qu’ils ont contracté l’infection d’un membre asymptomatique du personnel du zoo, malgré le respect des précautions sanitaires pendant les heures de travail.

«Depuis près d’un an, les membres de notre équipe travaillent sans relâche, avec la plus grande détermination, pour protéger les autres et la faune dont nous avons la garde contre ce virus hautement contagieux. La sécurité de notre personnel et de la faune dont nous avons la garde demeure notre priorité numéro un », a déclaré Peterson.

Dans le document officiel, il a été assuré que certaines enquêtes ont vérifié que les primates non humains sont sensibles à l’infection par le virus SARS-CoV-2, mais il s’agit du premier cas connu de transmission naturelle aux grands singes et on ne sait pas s’ils en auront réaction sévère.

Jusqu’à présent, aucune donnée n’est connue sur la question de savoir si l’infection provoquera une maladie de type humain chez les gorilles ou une mutation différente. Cependant, les vétérinaires du zoo garderont un œil attentif sur les gorilles et traiteront les symptômes à mesure qu’ils surviennent. De plus, ils appelleront les responsables de la santé ayant une expérience avec le virus pour obtenir des conseils et des consultations concernant ce cas inhabituel.