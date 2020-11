Ils l’ont battue, déshabillée et ont menacé de l’incendier au milieu d’une rue publique. C’était en représailles à une prétendue tentative de vol. À Tucumán, un groupe de femmes commerçantes a brutalement attaqué le voleur apparent, ignorant ses appels à l’aide déchirants. C’est le troisième lynchage qui a eu lieu dans la province le mois dernier.

L’incident s’est produit mercredi dernier à l’intersection des rues Crisóstomo Álvarez et Sáenz Peña, dans le quartier El Bajo de San Miguel de Tucumán. Vers deux heures de l’après-midi, un groupe de personnes a désigné une femme comme étant l’architecte de plusieurs vols commis par des habitants de la région et a commencé à l’attaquer sauvagement à coups de poing. Déjà sur le sol, alors que la “roquette” criait à la présence de la police, deux femmes qui seraient victimes d’un vol l’ont attaquée – l’une d’elles avec un couteau – et l’ont menacée.

Les images les plus sensibles du moment ont été capturées par un passant qui a enregistré une partie de la séquence depuis l’intérieur d’une galerie marchande. La vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre comment ces femmes interviennent à l’issue du lynchage pour faire «justice de leur propre main». «Pourquoi me dérangez-vous?» L’un d’eux lui reproche en la frappant. De son côté, l’autre arrache sa chemise; Il le fait avec un ciseau avec lequel il continue de la menacer et lui coupe le pantalon. Ils lui disent également qu’ils vont la «brûler». À moitié nue, la trame itinérante continue d’appeler à l’aide avec véhémence devant le regard des personnes qui ont assisté à l’événement et qui traversent le centre de Tucumán. “Restez immobile! Restez immobile,” lui ordonnent-ils en la traînant sur le trottoir. A ce moment, le disque filmique est interrompu.

Selon les médias locaux, l’attaque a culminé lorsque deux membres de la garde urbaine se sont rendus sur les lieux et sont intervenus lorsqu’ils ont vu la femme courir à moitié nue alors qu’elle était poursuivie par une foule en colère. Un commerçant de la région n’a pas déposé de plainte officielle, mais a assuré que le suspect avait tenté de lui voler certains de ses vêtements la veille.

Enfin, la victime du lynchage a été transférée au 1er commissariat de police. En quelques heures, le juge a ordonné sa libération, car il n’y avait pas eu de plainte officielle, et a ordonné qu’une enquête et une opinion d’experts soient menées sur les lieux des événements, en plus de chercher à identifier ceux qui avaient participé au passage à tabac brutal.

Trois lynchages dans la province le mois dernier

C’est le troisième lynchage à avoir lieu à San Miguel de Tucumán en moins d’un mois. Le précédent, à la mi-octobre, s’est produit lorsqu’un groupe de personnes a attaqué et battu à mort un jeune homme de 24 ans, qui avait été identifié comme l’auteur du crime et du viol de Rocío Abigail Riquel, une fillette de 9 ans retrouvée à moitié enterrée entre des monticules de terre, violée et assassinée dans un quartier de la capitale Tucumán.

Identifié comme étant José Guaymas, il avait été libéré trois jours avant le crime d’Abigail. Plusieurs témoins ont dit avoir vu la jeune fille passer par la main de ce sujet. Les voisins l’ont attrapé devant la police, l’ont tué à coups de machette et ont remis son corps nu aux autorités.

Ils ont attrapé le suspect d’avoir tué Abigail Riquel à Tucumán

Le lendemain du lynchage, un groupe de 30 personnes a battu un adolescent de 16 ans soupçonné d’avoir volé le téléphone portable d’une jeune femme. Délogés, les voisins qui auraient vu le vol assommé l’enfant, ils ont commencé à lui donner des coups de pied et à le battre avec des pierres. Avec cette scène, les premiers policiers arrivés sur les lieux ont été retrouvés. Le mineur a sauvé sa vie en les hommes en uniforme qui ont arrêté les coups. Au milieu du manque de contrôle, il y avait une femme qui était la seule à essayer d’arrêter l’attaque. Plus tard, on a appris que c’était la mère de l’adolescent.

