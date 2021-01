(Photo: Twitter / Rodolfodorantes)

Pour la deuxième journée consécutive, les membres du Mouvement artisanal autochtone Originales de México AC manifesté dans les rues de Mexico pour exiger justice pour la communauté de Triqui à Tierra Blanca, Oaxaca.

A partir de 10h30 ce vendredi, au moins 50 manifestants ont procédé à des blocus sur l’Avenida Juárez, à la mairie de Cuauhtémoc. Cependant, quelques heures plus tard, ils ont déplacé la manifestation d’un côté du Palacio de Bellas Artes, à Eje Central Lázaro Cárdenas.

Ils ont souligné que pendant une semaine la zone où ils vivent est très dangereuse, puisqu’un groupe paramilitaire identifié comme le Mouvement d’unification et de lutte Triqui (MULT) a attaqué la population indigène de San Juan Copala, situé dans le sud-ouest de l’état.

“Les paramilitaires MULT massacrent, accaparent, nos frères Triqui de Tierra Blanca”, ont-ils déclaré aux médias présents.

(Photo: Twitter / Rodolfodorantes)

Par conséquent, à travers des slogans et des bannières, ils demandent l’intervention immédiate des autorités fédérales et l’entrée de la garde nationale (GN).

«Depuis dimanche dernier, nous avons été attaqués par un groupe paramilitaire. Il y a des enfants, des femmes et des hommes blessés par balles, dont certains sont morts parce qu’ils n’ont pas été soignés par des médecins et que les corps sont déjà en état de décomposition », a-t-il expliqué. Victor Castillo Pérez au journal Excelsior.

Il a même dit qu’à l’intérieur de la ville, il y a des blessés qui nécessitent des soins médicaux, mais de peur de partir, ils n’ont pas pu les transférer dans un hôpital.

Compte tenu de ce scénario, ils ont spécifiquement demandé être servi par Alejandro Encinas, Sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations. Cependant, ils n’ont proposé aucune rencontre, ils ont donc indiqué que l’avenue resterait bloquée, au moins jusqu’à 17h00.

Un groupe de femmes Triquis demande au gouvernement fédéral d’envoyer le @GN_MEXICO_ à San Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, car elles prétendent être victimes d’attaques du Mouvement Triqui Unification et Lutte pic.twitter.com/rrnzMYGXfR – Azucena Uresti (@azucenau) 21 janvier 2021

Des éléments de la circulation du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) ont procédé aux coupes correspondantes dans la circulation pour éviter tout accident.

Par conséquent, les autorités de la capitale ont recommandé aux automobilistes d’utiliser Isabel la Católica, Article 123 et Eje 1 Norte comme alternatives.

La CNDH a émis des mesures de précaution

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a émis des mesures de précaution en faveur des indigènes Triqui de Tierra Blanca, Yosoyuxi et San Juan Copala, compte tenu des actes de violence survenus dans cette région en raison du contrôle des communautés et de leurs ressources publiques.

(Photo: spécial)

Entre le 17 et le 19 janvier, des événements violents ont été enregistrés dans les villes de la municipalité de Santiago Juxtlahuaca, contestés par des organisations telles que le Triqui Unification and Struggle Movement (MULT) et le Independent Triqui Unification and Struggle Movement (MULTI).

Face à cette situation, la CNDH a demandé au gouverneur Alejandro Murat Hinojosa; le secrétaire général du gouvernement, Francisco Javier García; le procureur général Rubén Vasconcelos Méndez; au secrétaire à la Sécurité publique, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, et au président municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria, pour se conformer à l’état de droit, en plus de favoriser le dialogue et l’accord qui contribuent à restaurer la sécurité et la paix sociale.

«S’il est vrai qu’au début du mois de janvier, des éléments de la police d’État et de la Garde nationale ont protégé le retour des familles déplacées dans cette région, quelques jours plus tard, ils se sont retirés, ce qui a laissé la population dans un état sans défense», a souligné l’organisme.

Le secrétaire général du gouvernement a nié qu’il y ait des personnes déplacées, des maisons incendiées ou des femmes violées, car elles ont été initialement informées pour que la garde nationale puisse entrer.

Ce qui existe, a-t-il dit, est un conflit entre le MULT et le MULTI pour le contrôle de Tierra Blanca et d’autres communautés Triqui.

De son côté, la direction politique du MULT a dénoncé que samedi 16 dernier “un groupe de choc paramilitaire dirigé par Macario García Merino (leader du MULTI) voulait s’emparer, par assaut de sang et de feu, de la communauté de Tierra Blanca, Juxtlahuaca”. .

Cependant, a-t-il ajouté, “les habitants n’ont pas permis et défendu la vie de leurs enfants et leurs biens, expulsant les agresseurs”.

«Nous (MULT) sommes fermement en position de travailler pour l’installation immédiate de la table de la paix qui intègre les trois niveaux de gouvernement, pour le développement intégral et durable de la Nation Triqui», ont-ils déclaré dans un communiqué.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS: