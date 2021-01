15 minutes. Le comité qui organise l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé ce jeudi qu’à la veille de l’inauguration il organiserait une cérémonie d’hommage aux victimes du COVID-19 dans le pays.

Le plan pour la veille de l’investiture de Biden est plus solennel que ceux habituellement prévus avant l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président. est cherche à aider le pays à «s’unir pour mettre fin à la pandémie», a expliqué le Comité d’investiture présidentiel (PIC) dans un communiqué.

La cérémonie principale aura lieu le 19 janvier à Washington, où le contour du bassin réfléchissant situé devant le Lincoln Memorial sera illuminé. La scène emblématique de la capitale a été celle où Martin Luther King a prononcé son fameux discours J’ai un rêve (“J’ai un rêve”) en 1963.

“Ce sera le la première fois que le contour de la piscine réfléchissante est illuminé en mémoire des vies perdues d’Américains“dit la déclaration PIC.

Joindre le message

Cette cérémonie aura lieu à 17h30 (22h30 GMT). En outre, le comité a exhorté les villes du pays à illuminer leurs bâtiments et à faire sonner les cloches de leur église en même temps, à partager un “moment national d’unité et de mémoire”.

«Au milieu d’une pandémie, alors que tant d’Américains pleurent la perte de leur famille, amis et voisins, il est important que nous honorions ceux qui sont morts et que nous réfléchissions à ce qui a été l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du pays. , a déclaré le directeur de la communication du PIC, Pili Tobar, dans le communiqué publié sur le compte Twitter.

Le 19 janvier, nous accueillerons un mémorial en l’honneur de ceux qui sont décédés, avec le tout premier éclairage autour du Lincoln Memorial Reflecting Pool. Nous invitons les communautés de tout le pays à se joindre à nous pour éclairer les bâtiments et faire sonner les cloches des églises dans un moment de souvenir. – Comité inaugural de Biden (@BidenInaugural) 31 décembre 2020

La cérémonie vise également à “renouveler l’engagement” des Américains à “unissez-vous pour mettre fin à la pandémie et reconstruire le pays”il ajouta.

Il n’est pas encore clair si Biden lui-même ou le vice-président élu Kamala Harris assisteront à cet hommage qui se tiendra à Washington, selon le PIC.

Investissement

Biden Sera prêté serment le lendemain, le 20 janvier, lors d’une investiture atypique. Cela devrait refléter la prudence du président élu concernant le COVID-19 et sa volonté de suivre les avis scientifiques.

Le président élu prendra ses fonctions dans le lieu traditionnel, une scène en plein air aux portes du Capitole. Cependant, la plupart des autres aspects de la journée ont été modifiés en raison de la pandémie. Le concert et les danses seront diffusés virtuellement.

Le comité d’organisation de la pandémie a exhorté les Américains à ne pas se rendre à Washington pour assister à l’inauguration. L’objectif est ainsi d’éviter les foules sur le National Mall: des centaines de milliers de personnes se rassemblent généralement sur cette esplanade en plein air lorsqu’un nouveau dirigeant arrive au pouvoir.

Les États-Unis sont le pays au monde avec le plus d’infections et de décès dus à la pandémie, avec 19,7 millions de cas et plus de 342000 décès dus au COVID-19. Il est actuellement en plein essor des décès et des hospitalisations pour la maladie.