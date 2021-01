María Ángel Molina, disparue depuis le 10 janvier.

Lors d’événements étranges, qui ne font guère l’objet d’enquêtes des autorités d’Aguadas, à Caldas, deux filles ont été arrachées des mains de leur mère dans une région connue sous le nom de Plan del Oro, dans cette municipalité. La mère des deux filles, âgée de 4 ans et 18 mois, était avec les deux mineurs lorsqu’un homme l’a agressée avec un couteau et a emmené ses deux filles.

La femme gravement blessée a été aidée par la communauté, qui l’a emmenée au centre médical le plus proche et a alerté les autorités sur la disparition des deux filles.

Quelques heures plus tard, après l’enlèvement, l’homme a été identifié et capturé par les autorités d’Abejorral, dans l’est d’Antioquia. L’homme, selon ce que les autorités compétentes dans l’affaire ont rapporté, circulait dans la région en portant la plus jeune des sœurs dans ses bras. Lorsqu’on lui a demandé de s’identifier avec un document pour savoir s’il était un parent du mineur qu’il portait, l’homme n’a pas pu répondre. La fille a été sauvée.

Lors de l’interrogatoire concernant le sort de María Ángel, quatre ans, la fille qu’elle ne portait pas avec elle mais qu’elle avait enlevée des mains de sa mère, l’homme a dit qu’il ne savait rien d’elle, qu’il l’avait jetée dans la rivière Arma. Dans un dialogue avec Blu Radio, Yenny Bibiana González Tangarife, la tante paternelle des filles, a rapporté que, comme l’avait dit l’homme capturé comme principal auteur de l’affaire, Les vêtements et les chaussures de María Ángel se trouvaient dans le secteur du Plan del Oro, où se trouve la rivière Arma, où, selon l’attaquant présumé, il avait jeté la petite fille.

L’enlèvement des deux mineurs a eu lieu le 10 janvier à midi. Un jour après les événements, la famille de la mineure disparue implore de la retrouver prochainement avec l’aide de la communauté et des autorités.

Alors que les enquêtes sont en cours dans le cas qui choque la région, la mère des filles est soignée dans un hôpital d’Aguadas. La plus jeune fille, âgée d’un an et demi, a déjà été remise à sa famille paternelle.

Le maire de la municipalité d’Aguadas, Diego Fernando González, a rapporté, lors d’un entretien avec RCN Radio, que «Un sujet de 21 ans a été capturé à Abejorral (…) il a attaqué la mère des filles avec un couteau et s’est enfui avec les mineurs. La femme a été retrouvée par des voisins du secteur dans un état de santé délicat et transférée à l’hôpital local où elle est toujours sous évaluation médicale ».

Tel que rapporté par le FM, dans la zone un poste de commandement unifié (PMU) a déjà été installé, pour activer le travail de recherche avec une équipe composée de la police nationale, des agences de secours du nord de Caldas. Pour le moment, des informations sur le sort de la petite María Ángel sont attendues.