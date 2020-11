@RCAnimal

Une fois de plus, un cas de maltraitance animale est scandaleux pour les Colombiens. Cette fois, l’affaire s’est produite mardi dernier dans la municipalité de Calarcá, Quindío, lorsqu’un homme dans la soixantaine a poignardé un chien créole au milieu d’une voie publique. Apparemment, le sujet l’a entrepris contre le chien car il l’aurait mordu lorsqu’il passait sur sa moto.

Selon des témoins, l’homme est sorti du véhicule, a pris le couteau de sa mallette et a agressé le chien à mort.

Lis: L’histoire inspirante d’un Colombien qui a décidé d’emmener sa Renault 4 aux États-Unis

“ Avec la même cruauté qu’il a fait, il est monté sur sa moto et allait partir, mais les gens du secteur ont renversé la moto malgré les menaces de cet homme qui les intimidait avec le couteau, pendant ce temps, plusieurs personnes ont appelé la police, qui est arrivée presque immédiatement et l’a fouillé et a trouvé le couteau. Le petit chien est mort presque immédiatement ”, a déclaré Beatriz Elena Aristizábal, conseillère de la municipalité.

La police est arrivée sur les lieux et a capturé l’homme accusé du meurtre de «Niño», car le petit chien était connu des habitants du secteur.

C’était la capture du célèbre meurtrier de ‘Niño’:

Le bureau du procureur capture l’agresseur de Niño, un chiot créole à Calarcá, Quindío / (Bureau du procureur)

Selon Aristizábal, l’homme a été emmené à l’hôpital La Misericordia de Calarcá, où la morsure a été contrôlée. “ La vérité est que je n’ai pas vu de sang ou de pantalon déchiré, mais il avait une égratignure qui, selon lui, était causée par le chien. La plainte a été déposée auprès du parquet contre cet homme, qui n’est ni un habitant de la rue ni un toxicomane, comme il est plus fréquent de le voir dans ces affaires ”, a déclaré le conseiller.

Lis: Gustavo Petro compare également Álvaro Uribe à Jésus-Christ, mais pour lui envoyer de vives critiques

11 novembre Le bureau du procureur général a indiqué que l’audience avait eu lieu pour légaliser la capture et la formulation des accusations. contre l’agresseur présumé de la canine à Calarcá. Le défendeur n’a pas accepté les charges.

Le parquet de la section 12 de Quindío l’avait inculpé du crime de maltraitance animale, après avoir vérifié que l’accusé avait attaqué le chien avec un couteau ce mardi après-midi.

Cependant, lors de l’audience qui s’est tenue au palais de justice de Calarcá, l’accusé a été libéré. Cependant, il restera lié au processus et s’il est reconnu coupable, il pourrait payer une peine de plus de cinq ans de prison.

La communauté a rejeté le fait que l’homme était libre, alors ce samedi à 15h00, ils ont appelé une bougie virtuelle pour se souvenir de «Niño», rejeter la maltraitance des animaux et exiger justice pour cette affaire atroce.

Le bureau du procureur inculpe cinq personnes pour maltraitance animale

Vendredi matin, le procureur qui coordonne le Groupe spécial de lutte contre la maltraitance des animaux (Gelma), Alejandro Gaviria, a confirmé que cinq hommes étaient accusés de maltraitance animale, dont un mineur.

Lis: Carthagène “ sous l’eau ”: des images et des vidéos impressionnantes quittent le passage de la tempête Iota à travers la ville

Selon le responsable, il s’agit de cinq cas indépendants connus grâce aux plaintes du public, ce qui a permis au parquet de mener l’enquête correspondante.

Dans chaque cas, l’intéressé a été convoqué devant un juge pénal, et dans la situation du mineur, âgé de 17 ans, devant un juge de l’enfance et de l’adolescence. Ils ont été inculpés “de l’accusation de maltraitance aggravée des animaux, pour avoir prétendument causé la mort de trois chiens et de graves blessures à deux autres”, a déclaré le procureur Gaviria.

Le responsable a rappelé que l’une des priorités du parquet de Francisco Barbosa tourne autour de la protection des animaux et des combats pour lutter contre les crimes qui affectent la vie et l’intégrité physique et émotionnelle de ceux-ci.