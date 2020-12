Dahe Lin, un homme de 77 ans, a été condamné à avoir poignardé sa belle-fille Wen Ying He à mort en plein jour dans une rue du Queens (NYC).

Monde de Miami/Le journal

Lin a été condamné à une peine de 21 ans mercredi après avoir plaidé coupable le mois dernier d’homicide involontaire coupable au premier degré en utilisant un couteau de cuisine contre sa belle-fille lors d’une dispute le 28 mars 2019.

“Cet accusé a brutalement attaqué la femme de son fils et l’a assassinée dans une rue publique à la vue des témoins”, a déclaré la procureure du district de Queens, Melinda Katz, dans un communiqué cité par le New York Post. “C’était un crime incroyablement horrible.”

L’assaut mortel a eu lieu au 1742 Suydam Street, Ridgewood, à l’extérieur de la maison que Lin et He partageaient. On ne sait pas ce qui avait provoqué la colère du vieil homme. Un passant l’a vu l’étrangler et l’a éloigné d’elle, selon l’accusation.

Le vieil homme fou a couru dans la maison et est revenu avec un couteau de cuisine, le poignardant à plusieurs reprises dans le cou de la victime, ont déclaré les autorités.

Un autre passant a fait signe à une voiture de police et la femme de 50 ans a été emmenée dans un hôpital voisin, où elle a succombé à ses blessures. Lin, qui a subi une coupure au visage lors de l’incident, a été immédiatement arrêté.