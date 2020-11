1 novembre (.) – Deux personnes ont été tuées et cinq blessées dans l’attaque par un homme vêtu de vêtements médiévaux et brandissant une épée, a déclaré dimanche la police québécoise, notant que l’attaque semblait être basée sur des motifs personnels et non liés tout groupe terroriste.

La police a arrêté un homme de 24 ans de Montréal dimanche matin, a déclaré le chef de la police du Québec, Robert Pigeon, lors d’une conférence de presse.

“Vêtu d’un costume médiéval et armé d’une épée japonaise, tout porte à croire qu’il a choisi ses victimes au hasard”, a déclaré Pigeon, ajoutant que des informations préliminaires indiquaient que l’homme n’était affilié à aucun groupe terroriste.

Pigeon a déclaré que le suspect s’était préparé à infliger autant de dégâts que possible, mais n’a donné aucun détail. Le journal québécois Le Soleil a déclaré que le suspect avait des bidons d’essence dans sa voiture. Pigeon a refusé de commenter le rapport.

L’incident a commencé samedi soir, à l’Halloween, à l’intérieur du célèbre centre fortifié de la ville. La police a dit aux habitants des environs de rester chez eux et a procédé à une arrestation après une fouille de trois heures.

«C’est encore une fois, et nous pensons, un acte isolé», a déclaré le maire de Québec Régis Labeaume aux journalistes. “Nous devons avoir un débat social sur la question (de la santé mentale) car elle devient de plus en plus difficile à gérer.”

En 2017, un Canadien a tué par balle six membres d’une mosquée de Québec et a par la suite été condamné à la prison à vie.

Le chef de la police du Québec a déclaré dimanche que le suspect avait parlé d’avoir mené une attaque «dans un cadre médical» il y a cinq ans, mais qu’il n’était pas connu des policiers et n’avait pas de casier judiciaire.

(Informations de Bhargav Acharya à Bengaluru; édité par Toby Chopra et Lisa Shumaker, traduit par Michael Susin dans la salle de presse de Gdansk)