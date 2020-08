Le shérif du comté de Santa Cruz, en Californie, a eu de bonnes nouvelles pour un changement jeudi: un suspect a été arrêté après le vol du portefeuille d’un pompier.

Le portefeuille appartenait à un commandant au sol du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire, qui était occupé il y a plusieurs jours à lutter contre les incendies du CZU Lightning Complex dans une partie rurale du comté.

Le voleur a pris la banque et les cartes de crédit et aurait vidé le compte bancaire samedi, faisant plusieurs achats de cartes-cadeaux à dépenser ailleurs. L’un était de 1 400 $, a déclaré le shérif Jim Hart.

Hart a identifié le suspect comme étant Brian Johnson, 37 ans, de Live Oak, qui a été arrêté mercredi soir. L’arrestation a été signalée pour la première fois par NBC Bay Area.

« L’équipe d’enquête s’est rendue chez lui et a mené une recherche de probation parce que cet homme est en probation formelle, et ils ont trouvé les vêtements qui étaient représentés dans la vidéo sur notre Facebook », a déclaré Hart. « Et ils ont récupéré des marchandises qui avaient été récemment achetées. »

Selon le shérif, Johnson a admis son acte répréhensible et a écrit une lettre d’excuses au pompier. Il a été arrêté pour plusieurs accusations de crime, y compris le vol de carte de crédit. Hart a déclaré que des gens de tout le pays étaient intéressés par l’affaire, certains proposant de couvrir les pertes des pompiers.

« Ce qui compte, c’est qu’une personne qui est venue nous aider a été victime, et ce n’est tout simplement pas correct », a-t-il déclaré. « Et je vais vraiment plaider pour que ce type soit tenu pour responsable. »

Jeudi après-midi, les incendies du CZU Lightning Complex avaient été contenus à 21%, selon Cal Fire.

Le complexe d’incendie est l’un des rares grands incendies qui continuent de brûler le long du bord de la baie de San Francisco, dont deux sont considérés comme les plus importants de l’histoire de l’État en termes d’acres brûlés.

« Nous constatons de nombreux progrès positifs sur l’incendie. La météo a coopéré avec nous sur certains aspects en ce qui concerne la mise en place de nos lignes et l’extinction du feu et, sur d’autres aspects, nous a en quelque sorte gênés en termes de programme d’attaque aérienne. », A déclaré le chef Mark Brunton, chef de bataillon de Cal Fire, dans un briefing en ligne publié plus tôt jeudi.