Un homme bat le garde de Disney Epcot pour un différend sur les masques Enrico Toro a menacé de le tuer La police a dû intervenir dans une altercation

Un homme a frappé un gardien de sécurité au-dessus de la tête et a menacé de le tuer au parc à thème Epcot quand on lui a demandé de respecter les réglementations de Disney World sur le port de masques faciaux, ont déclaré les autorités.

Enrico Toro, 35 ans, a été arrêté le 14 août et accusé de délit de batterie, selon le rapport d’arrestation du bureau du shérif du comté d’Orange à Orlando.

« Nous attendons de nos invités qu’ils traitent nos membres de la distribution avec courtoisie et respect, et bien que la grande majorité se soit adaptée à nos nouvelles mesures, ce cas malheureux a nécessité l’application de la loi », a déclaré la porte-parole de Disney, Andrea Finger, dans un communiqué. .

Selon les autorités, Enrico Toro, sa femme et leurs trois enfants sont arrivés dans la zone de sécurité d’Epcot portant des « masques inappropriés » vers 16 h 40 le 14 août, selon le rapport.

La famille est retournée à sa voiture et est retournée au poste de contrôle de sécurité. Un enfant portait toujours un masque qui ne respectait pas les directives de Disney.

Enrico Toro «a commencé à insulter» et a dit: «Appelez la police. Ils devront me tirer dessus pour me faire partir », dit le rapport.

L’agent de sécurité a utilisé son téléphone pour informer un superviseur de l’escalade de la situation, quand Enrico Toro l’a frappé à la tête avec une « main ouverte », ajoute le document.

La femme de Toro est intervenue en retirant son mari de la garde.

« L’homme a continué à le maudire et a commencé à menacer qu’il savait où il vivait et qu’il allait le tuer », indique le rapport. La femme de l’homme l’a finalement convaincu de partir, et ils sont retournés au parking.