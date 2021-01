Alejandro Cabanillas, l’homme d’affaires de Mendoza arrêté accusé de violence sexiste (elsol.com.ar)

L’homme d’affaires de la nuit de Mendoza Alejandro “Cacano” Cabanillas Il a été inculpé par le procureur chargé des violences sexistes, Mónica Fernández Poblet, pour les crimes de menaces coercitives, de blessures mineures malveillantes et de simples abus sexuels, aggravés par le contexte de la violence sexiste, ont rapporté des sources judiciaires.

L’affaire a commencé mercredi dernier, lorsque un employé de «Cacano“, 40 ans, a réussi à s’échapper de l’une des propriétés du désormais accusé, situé à Chacras de Coria, et dans un état apparemment ivre, il a demandé de l’aide à un voisin pour appeler le 911 et a assuré que l’homme d’affaires l’avait privée de sa liberté.

La victime a rapporté qu’à l’endroit “Il y avait une situation de consommation de drogue et d’alcool, qui a conduit à une attaque” par Cabanillas et a précisé qu’il y avait eu une réunion avec des amis de l’homme d’affaires dans la piscine de sa maison, “il y avait un manque de contrôle en raison de l’usage de drogues »et Cabanillas, avec une autre femme, l’aurait battue.

La femme a fait valoir que Elle était employée de l’accusé depuis cinq mois et, selon les informations de la police, elle avait auparavant «eu l’intention de le dénoncer pour violence sexiste, mais ne l’avait pas fait de peur de perdre son emploi».

Cabanillas était le propriétaire du Cacano Bar, un lieu mythique situé en face de la place Chacras de Coria, qui jouissait d’un certain prestige auprès des musiciens rock et des artistes locaux. Initialement, la police s’est rendue à l’endroit où la plainte a été déposée et la femme qui aurait été agressée n’y était plus, après quoi la commission de police a réquisitionné la maison de Cabanillas, mais déjà “Tout était propre” les demandes ont été enregistrées.

Plus tard, l’affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux et un groupe de résidents du quartier, un lieu résidentiel et calme, protesté devant la maison de l’accusé désormais, puisque ce type de «fêtes» qui perturbait la tranquillité de la région était fréquent. Là, l’employé a semblé porter plainte et un mandat d’arrêt a été émis contre Cabanillas et bien que l’homme d’affaires ait été en fuite pendant deux jours, ils ont réussi à l’arrêter samedi après avoir fait une descente au domicile de l’un de ses enfants.

Tout d’abord, le procureur correctionnel Gabriela García Cobos a agi, mais l’affaire a ensuite été renvoyée au bureau du procureur de Fernández Poblet, qui comprend les crimes de violence sexiste.

L’homme d’affaires a été arrêté samedi dernier au domicile de l’un de ses enfants

Il y a des mois, et également dans la province de Mendoza, un homme de 33 ans a été tué par un groupe de voisins, après avoir été accusé d’avoir battu sa partenaire dans la maison qu’ils partageaient.

Un appel au 911 a alerté sur ce qui se passait dans la ville de Las Heras, précisément sur la rue Paso Hondo à 3200, à seulement neuf kilomètres de la capitale provinciale.

La femme de 30 ans avait contacté la police de Mendoza pour signaler qu’elle était victime de violence sexiste. Une fois à la maison, les policiers ont vérifié que l’homme – identifié comme Maximiliano Flores – était toujours sur place et que son attitude était violente.

Alors qu’ils essayaient de le calmer pour l’arrêter, Flores se jeta sur les policiers pour tenter de prendre l’arme de l’un d’eux. La lutte lui a donné une situation favorable pour s’échapper, ce qui a indigné les voisins qui sont venus sur place pour assister à ce qui se passait.

C’est ce groupe qui a observé la situation et ne l’a pas laissée s’échapper. Lorsqu’ils sont intervenus, ils ont commencé à attaquer Flores jusqu’à ce qu’il soit allongé sur le sol. La victime a été emmenée à l’hôpital de Carrillo, où elle a été reçue par les médecins de garde et ils ont confirmé sa mort à la suite des coups qu’il avait reçus.

J’ai continué à lire:

Ils ont poursuivi l’homme d’affaires accusé d’avoir voulu tuer sa petite amie à Puerto Madero pour tentative de féminicide

L’homme accusé d’avoir battu une femme d’affaires de Mendoza s’est rendu