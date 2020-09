John Oliveira, membre du comité de l’école de New Bedford, a érigé une clôture électrique pour protéger un panneau de campagne Trump devant sa maison du West End après avoir déclaré que le panneau avait été volé à plusieurs reprises.

NEW BEDFORD, Massachusetts – Le comité de l’école John Oliveira dit qu’il a construit une clôture électrique autour de son enseigne de pelouse politique Trump pour éloigner les gens après des vols répétés.

Oliveira, 54 ans, admet que la clôture électrifiée a l’air terrible et a déclaré que ses voisins se plaindraient probablement, mais il l’a fait pour protéger sa propriété dans le West End de la ville contre de nouveaux vols.

«Il n’a pas été touché depuis deux semaines depuis la clôture électrique», a-t-il déclaré.

La clôture mesure environ trois pieds de haut et est de forme triangulaire avec un fil de sécurité jaune et noir et trois petits panneaux indiquant «Attention clôture électrique» en anglais, espagnol et français, a-t-il déclaré. Il est alimenté par l’énergie solaire et est traversé par un courant.

«Je défends ma propriété et mon droit à la liberté d’expression», a-t-il déclaré. « Il s’agit de mon droit à la liberté d’expression, point final. »

Il y a aussi un panneau «Vote New Bedford» près du panneau Trump, mais ce n’est pas dans la zone électrifiée, a-t-il déclaré.

Les vols ne sont tout simplement «pas corrects», a-t-il dit. Oliveira, un partisan de Trump et un ancien démocrate de longue date qui a récemment changé son appartenance à un parti en républicain, a déclaré qu’il ne volerait pas les pancartes politiques pour Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence.

«C’est une question de respect mutuel. Il ne s’agit pas de prendre les signes des gens parce que vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’ils ont à dire. »

Oliveira a déclaré qu’il pensait que les vols étaient dirigés contre Trump et non contre lui. «Ce n’est pas du vandalisme à cause du nombre de fois où cela s’est produit», a-t-il déclaré.

Personnage controversé du comité d’école, Oliveira a parfois juré et s’est comporté grossièrement envers ses collègues lors des réunions publiques du comité d’école.

Il a dit qu’il avait perdu environ 100 $ à cause des vols.

Oliveira a déclaré qu’il avait commencé à afficher le signe Trump sur sa pelouse vers la fin du mois de mai et environ deux mois plus tard, ils avaient commencé à disparaître. Les voleurs les ont volés en plein jour. Il a dit qu’ils étaient sur sa pelouse le matin quand il est parti et quand il est revenu dans l’après-midi, ils étaient partis.

L’enseigne a été volée quatre fois depuis la fin du mois de juillet, a-t-il déclaré.

La dernière goutte, en quelque sorte, remonte à environ deux semaines lorsqu’il est allé dans le Maine pendant une semaine et qu’il a vu que le panneau avait disparu lorsqu’il est rentré chez lui, a-t-il déclaré. C’est à ce moment-là qu’il a décidé qu’il allait ériger une clôture électrique.

Il a déclaré qu’il avait déposé deux plaintes auprès de la police de New Bedford et que des agents étaient venus chez lui pour prendre des rapports.

La police de New Bedford n’a pas répondu aux courriels ni aux appels concernant les rapports de vandalisme d’Oliveira sur ses signes politiques.

Cet article a été initialement publié sur le Standard-Times: un homme du Massachusetts installe une clôture électrique autour du panneau de pelouse Trump