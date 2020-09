ROCHESTER, N.Y. – Un homme noir est mort d’asphyxie après que des policiers de Rochester, New York, qui ont tenté de le placer en garde à vue, l’aient cloué au sol tout en le retenant.

L’incident s’est produit en mars, deux mois avant que la mort très similaire de George Floyd à Minneapolis ne déclenche des manifestations dans tout le pays. Pourtant, il n’est pas devenu public jusqu’à présent.

Le rideau a été levé à la mort de Daniel T. Prude, 41 ans, lors d’une conférence de presse en fin de matinée mercredi au cours de laquelle la famille de Prude et des militants locaux ont appelé à ce que les officiers impliqués soient licenciés et inculpés pour son homicide.

« Nous avons besoin de responsabilité pour la mort et le meurtre injustifiés de Daniel Prude. Il a été traité de manière inhumaine et sans dignité », a déclaré Ashley Gantt, un organisateur communautaire de Free the People Roc. « Ces officiers ont tué quelqu’un et patrouillent toujours dans notre communauté. »

L’affaire a également suscité des appels de militants de Black Lives Matter demandant des changements dans les services de police, y compris la fin de la pratique consistant à demander aux policiers de répondre aux appels en matière de santé mentale.

La mort de Prude le 30 mars après une semaine de réanimation est parallèle à de nombreuses autres personnes au niveau local et national dans lesquelles des personnes stressées mentalement ou émotionnellement, dont beaucoup sont de couleur, ont succombé lorsque les agents les ont retenues de force.

Images de la caméra du corps de la police de Rochester de l’interaction de la police avec Daniel Prude le 23 mars 2020. Prude est devenu agité après avoir été cagoulé finalement deux agents ont tenu son visage sur le côté contre la rue.

La mort de Prude a jugé l’homicide

Le médecin légiste du comté de Monroe, le Dr Nadia Granger, a déclaré que la mort de Prude était un homicide causé par «des complications d’asphyxie dans le cadre d’une contention physique», selon le rapport d’autopsie.

Le bureau du procureur général de l’État de New York enquête sur la conduite des agents dans l’affaire Prude depuis avril et a la possibilité de porter plainte au pénal.

L’interaction des agents avec Prude a été capturée sur une vidéo de la police portée par la caméra, dont une compilation devait être rendue publique mercredi.

La vidéo compilée pour l’affaire Prude n’est pas une représentation graphique d’agents tirant ou battant un suspect.

Il représente plutôt des agents tenant Prude sur le ventre et lui forçant la tête et la poitrine dans le trottoir pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que, apparemment inaperçu par les agents, il cesse de respirer.

Les événements sont révélateurs de la façon dont les règles d’engagement utilisées par la police peuvent nuire à un suspect ou à une personne en proie à un épisode de santé mentale.

Une copie de la compilation vidéo et de certains documents de l’affaire, y compris le rapport d’autopsie et une enquête policière interne sur l’affaire, ont été fournis au Rochester Democrat and Chronicle, qui fait partie du réseau USA TODAY, plus tôt cette semaine par l’un des avocats de la famille, Elliot Shields.

Daniel Prude est décédé en garde à vue le 30 mars.

Un avis d’intention de poursuivre la ville a été déposé et les responsables de la ville seraient au courant de la colère de la famille suite à la mort de Prude.

Le rapport de l’enquête interne de la police sur la rencontre mortelle a conclu que «les actions et la conduite des policiers qui ont eu affaire à Prude semblent être appropriées et conformes à leur formation».

Shields a déclaré qu’à sa connaissance, les officiers restent en service actif et n’ont pas fait l’objet de mesures disciplinaires.

Le frère de Prude a qualifié la mort de Daniel de «meurtre de sang-froid».

«J’ai passé un coup de fil pour que mon frère reçoive de l’aide, pas pour se faire lyncher», a déclaré Joe Prude devant la mairie de Rochester mercredi. « Combien de frères doivent mourir pour que la société comprenne que cela doit cesser? »

Prude souffrait de problèmes de santé mentale aigus lorsque les agents de Rochester l’ont détenu aux premières heures du lundi 23 mars, alors qu’il marchait nu et saignait sur Jefferson Avenue, dans le sud-ouest de la ville.

Sa famille a déclaré à la police qu’elle soupçonnait qu’il était sous l’influence du puissant hallucinogène phencyclidine, ou PCP.

Un résident de Chicago, Prude était arrivé à Rochester la veille pour rester avec son frère, Joe Prude, dans la maison de Joe sur le côté ouest de Rochester.

Prude a conduit Amtrak à Buffalo, mais a été jeté du train là-bas, a déclaré son frère plus tard à la police. Après avoir été conduit à Rochester, il a commencé à agir. Après avoir sauté la tête la première dans les escaliers du sous-sol, Joe Prude a déclaré qu’il avait appelé la police à l’aide. Prude a été emmené à l’hôpital Strong Memorial pour une évaluation de la santé mentale et libéré le soir du 22 mars, selon le récit de l’enquête policière.

Après quelques heures de comportement stable, Prude a couru par la porte arrière de la maison de Joe à 3 heures du matin alors que son frère était hors de la pièce, ce qui a incité un autre appel à l’aide au 911.

La mort de Daniel Prude, qui avait 41 ans, a été jugée un homicide causé par «des complications d’asphyxie dans le cadre d’une contention physique» par la médecin légiste du comté de Monroe, le Dr Nadia Granger, selon le rapport d’autopsie.

Comment l’incident s’est déroulé

La police pense que Prude a brisé les vitres d’une entreprise alors qu’il marchait avant que les agents ne le trouvent. Plusieurs personnes l’ont rencontré et au moins l’une d’entre elles a appelé le 911 pour signaler ses actions erratiques, selon le récit de la police.

Prude avait quitté la maison de son frère vêtu uniquement de longs sous-vêtements, d’un débardeur et de chaussettes. Il a enlevé ses vêtements à West Main, a déclaré un témoin à la police. Un passant s’est arrêté pour tourner une vidéo Facebook Live de Prude après avoir vu l’homme se mettre à genoux et supplier un autre automobiliste d’appeler le 911.

Lorsque l’automobiliste a répondu qu’il était au téléphone avec le centre d’urgence, Prude s’est enfui.

Après avoir été intercepté quelques instants plus tard par un policier, Prude a reçu l’ordre de s’allonger par terre et de placer ses mains derrière son dos. Il s’est immédiatement conformé aux deux directives, montre la vidéo, en disant « chose sûre, chose sûre » alors qu’il roulait sur le ventre. Il était 3 h 16 du matin.

La ville a donné à Shields un total de 88 minutes d’images de la caméra du corps de la police de l’incident du 20 août, conformément à une demande d’enregistrement ouvert.

La vidéo ne montre pas Prude offrant une résistance physique à la demi-douzaine d’officiers qui ont convergé sur les lieux. La vidéo, avec un intervalle de quelques secondes, semble montrer l’intégralité de l’interaction de 11 minutes entre Prude et la police.

Le Rochester Democrat and Chronicle a examiné les 88 minutes de vidéo brute, que Shields a également fourni, et n’a vu aucune action significative qui avait été omise de la compilation.

Le plan de la police était de maîtriser et de calmer Prude et de procéder à ce que l’on appelle une arrestation pour santé mentale, qui n’est pas une arrestation criminelle mais une détention civile dans le but d’emmener la personne sous traitement d’urgence.

Bien que menotté et à terre, Prude est resté agité, se tortillant et criant parfois de manière belliqueuse et crachant dans la rue.

Après le début des crachats, les agents ont recouvert le visage et la tête de Prude d’une «cagoule» blanche destinée à protéger la police des fluides corporels d’un suspect. Prude avait déclaré aux policiers qu’il était infecté par le coronavirus, ce qui soulevait probablement des inquiétudes concernant ses crachats.

La cagoule était la seule couverture qui lui était donnée; Prude est resté nu à des températures juste au-dessus de zéro alors que de la neige légère tombait tout au long de l’épisode.

Quatre minutes après l’arrivée de la police, les policiers se tenaient en demi-cercle autour de Prude alors qu’il était assis au milieu de Jefferson Avenue, les mains toujours menottées dans le dos. Il a crié de manière inintelligible, puis a clairement crié « Donne-moi ce pistolet. Donne-moi ce pistolet, je le pense! » Alors qu’il criait, il se dirigea vers un officier et sembla essayer de se relever.

Les agents l’ont immédiatement poussé. On pouvait entendre Prude dire « Vous essayez de me tuer » alors que les officiers ont commencé à le retenir pour qu’il ne puisse pas bouger.

Un officier identifié dans la vidéo comme Mark Vaughn utilise ses deux mains avec une grande partie de son poids derrière elles pour pousser le côté de la tête de Prude dans le trottoir, faisant essentiellement une poussée en triangle. L’approche était différente mais rappelait la façon dont le cou de George Floyd a été comprimé par le genou d’un officier le 25 mai.

Un autre officier, identifié comme Troy Talladay, a utilisé son genou à un moment donné pour maintenir le torse de Prude, et un troisième a maintenu ses jambes.

Vaughn, dans le rapport qu’il a écrit sur l’incident, a déclaré qu’il avait « segmenté » la tête de Prude. Il a également écrit qu’il utilisait une «technique du nerf hypoglosse», qui consiste à coincer les doigts dans un nerf sous la mâchoire pour causer de la douleur et persuader un sujet de se conformer.

Il n’y a aucune preuve dans la vidéo d’officiers frappant Prude ou agissant à son égard d’une manière ouvertement hostile.

Dans la vidéo, les mouvements du corps de Prude peuvent être considérés comme moins fréquents. Ses cris incohérents deviennent des gémissements. Puis il se tait.

Les horodatages sur la vidéo indiquent que Vaughn a abaissé la tête de Prude pendant 2 minutes et 15 secondes avant de se lever et de dire «Ça va maintenant?» à l’homme couché, qui n’a pas répondu. Vaughn a ensuite recommencé à pousser d’une main pendant 45 secondes supplémentaires.

Les agents discutent entre eux et avec un technicien en médicaments d’urgence d’une ambulance AMR qui est arrivée mais qui ne peut pas être entendu faire aucune mention du fait que l’homme ne bougeait pas.

Finalement, trois minutes après que les agents ont commencé à pousser Prude dans l’asphalte, un ambulancier ambulancier est venu et a demandé aux agents de rouler Prude sur son dos. Il a dit plus tard aux enquêteurs de la police que c’est à ce moment-là qu’il a reconnu que Prude ne respirait pas.

L’EMT, identifié comme Brett Barnes, a commencé à administrer la RCR quelques secondes plus tard alors qu’il appelait son collègue pour l’aider. Les agents n’ont pas pu trouver immédiatement une clé pour retirer les menottes, et les mains de Prude sont restées attachées derrière son dos pendant deux minutes tandis que les efforts de réanimation se poursuivaient.

Lorsqu’un enquêteur de police a par la suite interrogé Barnes sur les techniques de contention des policiers, il leur a dit que « rien n’avait l’air » exagéré « ou de nature malveillante » et a ajouté que « les actions des policiers semblaient appropriées pour ce que Prude faisait et nécessaires pour garder Prude de courir dans toute la rue. «

La paire de secouristes avait l’intention d’injecter à Prude un sédatif afin qu’il puisse être transféré en toute sécurité à l’hôpital, selon le récit de la police. Ils étaient présents pendant environ deux minutes mais n’avaient pas mis Prude sous sédation avant que la crise médicale n’ait éliminé leur besoin de le faire.

Prude a été emmené à bord de l’ambulance 11 minutes après l’arrivée du premier officier, montre la vidéo. Son rythme cardiaque a été rétabli lors du court voyage en ambulance à l’hôpital Strong Memorial, selon le récit de la police, mais son cerveau avait été privé d’oxygène pendant trop longtemps. Il a ensuite été déclaré en état de mort cérébrale et est décédé le 30 mars après avoir été retiré du système de survie, selon le rapport.

Après que Prude ait été transporté d’urgence à l’hôpital, l’un des policiers a été envoyé chez son frère pour lui dire que Prude avait été retrouvé.

« Nous l’avons eu. Votre frère est à Strong », peut-on entendre dire l’officier sur la vidéo non éditée de la police. L’officier a parlé avec Joe Prude et des membres de sa famille pendant plusieurs minutes mais n’a jamais trahi le fait que le cœur de son frère avait cessé de battre après avoir été retenu.

«Alors il a coopéré? A demandé Joe. « Ouais, euh … » répondit l’officier. Il s’excusa un instant plus tard pour passer un coup de fil.

Traces de PCP trouvées

Les tests de toxicologie dans le cadre de l’autopsie ont révélé un faible niveau de PCP, également connu sous le nom de poussière d’ange, dans le sang de Prude. Le médicament peut induire la schizophrénie et un comportement violent et erratique.

Le rapport d’autopsie mentionnait «une intoxication aiguë à la phencyclidine» comme une complication de sa mort. Le médecin légiste n’a pas dit si les niveaux de PCP dans son sang expliquaient le comportement de Prude avant et pendant sa détention par la police de la ville et n’a fait aucune mention de problèmes de santé mentale préexistants qui auraient pu entrer en jeu.

Shields a déclaré que la sœur de Prude, avec qui il vivait à Chicago, a déclaré qu’elle soupçonnait que Prude avait sans le savoir fumé un joint mêlé de PCP lors d’une fête à laquelle il assistait juste avant que son comportement erratique ne commence.

Elle l’a envoyé rendre visite à son frère à Rochester après qu’il ait commencé à jouer à Chicago, a-t-il déclaré.

Le rapport d’autopsie a également énuméré plusieurs problèmes de santé – deux maladies pulmonaires différentes, une inflammation cardiaque et une lésion cérébrale – qui étaient des complications de sa mort.

Le rapport a indiqué à un moment donné que la cause du décès était «des complications de l’asphyxie dans le cadre de la contention physique en raison d’un délire excité dû à une intoxication aiguë à la phycyclidine», comme si l’une suivait l’autre.

Autrement dit, comme si l’intoxication au PCP de Prude provoquait un délire excité, ce qui provoquait la contrainte physique qui privait Prude d’oxygène.

Le terme «délire excité» et le concept sous-jacent sont controversés. Il est souvent appliqué aux suspects qui résistent agressivement aux efforts de détention de la police. Les agents et les pathologistes affirment fréquemment que les suspects sont drogués.

Les partisans disent qu’une personne souffrant du syndrome est plus susceptible de mourir de problèmes de santé préexistants tels qu’un cœur mauvais.

Les deux membres du personnel d’AMR qui étaient sur les lieux ce matin-là ont dit aux enquêteurs de la police de Rochester qu’il semblait que Prude souffrait d’un délire excité.

Mais les critiques disent que le terme n’a pas de sens formel en médecine et est utilisé comme un moyen d’expliquer le comportement résistant des suspects et de normaliser les réactions agressives des agents. Elle s’applique le plus souvent aux jeunes hommes de couleur, ont affirmé certains.

Dans la vidéo de l’incident de Prude, un ambulancier paramédical de l’équipe d’ambulance, identifié dans le rapport de police comme Julie Purick, parle à un policier alors que son collègue tente de faire revivre Prude.

«Le PCP peut provoquer ce que nous appelons un délire excité», a-t-elle déclaré.

«Ouais, je sais ce qu’est le délire excité», répond le policier.

«Je vous garantis que c’est ainsi qu’il a codé», poursuit Purick, utilisant une expression abrégée pour désigner l’arrêt soudain des fonctions pulmonaire et cardiaque. « Ce n’est pas la faute de vous les gars. Vous devez vous protéger. »

Contribuant: Sean Lahman et Will Cleveland, Rochester Democrat and Chronicle

