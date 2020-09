Un homme noir poursuit deux policiers du Wisconsin après avoir été pris pour un cambrioleur et menotté à son domicile, selon une plainte déposée cette semaine.

Keonte Furdge vivait avec un ami à Monona et le 2 juin, les agents du département de police de Monona, Jared Wedig et Luke Wunsch, ont pointé leurs armes et sont entrés dans la maison sans frapper ni obtenir la permission, selon le procès intenté lundi. Furdge a été menotté et relâché lorsque les agents ont réalisé qu’il s’agissait d’un «malentendu», indique le costume.

Furdge poursuit la ville de Monona et les agents Wedig et Wunsch, alléguant une entrée illégale, une fausse arrestation, une force excessive et un défaut d’intervention.

Une voisine a appelé le 911 et a dit qu’elle était «suspecte» lorsqu’elle a vu un «Afro-américain portant un pantalon de survêtement, des tongs et une chemise blanche» assis sur les marches de la maison, selon le procès.

Le voisin a déclaré à la police que l’ancien propriétaire de la maison était décédé et que la maison était vide, selon un communiqué de presse du service de police. Elle «a identifié l’individu assis devant la maison comme un Afro-Américain, mais cela n’a pas été communiqué aux agents qui ont répondu».

Selon le communiqué de la police, les policiers ont annoncé leur présence et ont frappé à la porte avant d’entrer, mais le procès a indiqué qu’ils n’avaient pas sonné à la porte ni frappé. Ils n’avaient pas de mandat de perquisition, selon le procès.

Furdge a été menotté par Wedig et on lui a dit qu’il était détenu parce qu’il «ne vivait pas ici, que la personne qui vivait auparavant ici est décédée et que la personne qui a appelé la police craignait que la maison ne soit entrée par effraction».

Les officiers ont libéré Furdge lorsqu’ils ont parlé au voisin et ont dit que c’était «un malentendu», selon le procès. Selon le communiqué de la police, ils ont contacté le fils du propriétaire, qui a dit qu’il connaissait Furdge.

Wunsch a déclaré à Furdge que lui et son ami « sont tous les deux de grands noirs, donc, les voisins ici peuvent être … », selon le procès.

«Je comprends qu’ils ont leur protocole et qu’ils doivent assurer la sécurité de tout le monde, mais cela ne signifie pas nécessairement que leurs protocoles sont appropriés. Et je pense que cette situation n’a pas été gérée de manière appropriée… Cela aurait pu facilement conduire à une autre mort d’un homme noir non armé », a déclaré Toren Young, l’ami de Furdge, à Madison365.

Furdge a déclaré dans le procès qu’il avait subi «des blessures corporelles, de la douleur, de la souffrance, de la détresse mentale, de l’humiliation, de la perte de liberté et avait engagé des dépenses» à la suite de l’incident.

La ville de Monona a présenté des excuses le 3 juin, écrivant sur le Facebook du service de police:

«Nous nous excusons sincèrement pour la détresse que cette situation a causée au résident et nous la prenons au sérieux. Nous ne pouvons pas commencer à comprendre la frustration causée par cette situation, mais nous savons qu’il est de notre responsabilité en tant qu’élus de s’efforcer de le faire. »