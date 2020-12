Un homme décédé dimanche aux mains de la police à New York après avoir tiré, une arme dans chaque main, depuis les marches de la cathédrale historique de San Juan el Divino, a été identifié lundi comme étant Luis Vásquez, qui avait un record. criminel.

Miamimundo / diariony

L’homme de 52 ans a tiré en l’air du haut des marches de la plus grande cathédrale anglicane du monde en criant “Tuez-moi” et “Tirez-moi”, selon les médias.

L’incident, au cours duquel personne d’autre n’a été blessé, s’est produit peu avant 16 heures, heure locale, après la conclusion d’un concert de chants de Noël devant la cathédrale, provoquant le chaos.

Un détective de la police et un officier affecté à l’événement de la cathédrale, ainsi qu’un sergent qui se trouvait à proximité, ont répondu à l’urgence et, après avoir demandé à l’homme de larguer l’arme, l’incident s’est terminé avec la mort de Vásquez, blessé par balle. la tête.

Lors d’une conférence de presse offerte par la police après l’incident, il a été rapporté que les deux armes avec lesquelles l’homme avait tiré avaient été récupérées, et dans un sac qui lui appartenait vraisemblablement, ils ont trouvé de l’essence, une corde, du fil, plusieurs couteaux, du ruban adhésif et un Bible.

L’individu, qui était vêtu de noir et portait une casquette de baseball et un masque avec le drapeau de la République dominicaine, a été emmené dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort.

Vasquez aurait été arrêté pour tentative de meurtre en 1990 et pour voies de fait un an plus tôt, selon le New York Post.

Le journal indique également que le dossier de l’homme du Bronx comprend également une accusation pour vente de drogue en 1989, ainsi qu’une accusation de marijuana dans le Bronx en 2012 et une infraction pour éluder le paiement du métro en 2007.

“Il est horrible que le don de notre chorale à New York, un après-midi de chanson et d’unité bien nécessaire, ait été interrompu par cet acte de violence choquant”, a déclaré la cathédrale centenaire via le réseau Twitter.

«Nous resterons forts, ensemble, et servirons d’espace sûr pour la prière, la méditation et la célébration pendant la prochaine saison de Noël», indique en outre le message de la cathédrale.