Compte tenu de la “force du matériel probant” compilé par le procureur du Groupe spécial pour la lutte contre la maltraitance animale (Gelma), à imputer à Miguel Ángel Molina le crime de maltraitance animale, l’agresseur a accepté les charges.

Selon le parquet, le 9 janvier, au kilomètre 7, via La Calera, Molina a attaqué, sans raison apparente et avec des ciseaux, Snoop, un chien du quartier, le laissant grièvement blessé et presque le tuant.

Au magazine Semana, une personne qui connaissait le chien a expliqué que l’attaque de l’homme contre l’animal serait d’environ des représailles parmi les habitants du village d’El Hato, dans la commune de Cundinamarca, mais que ces informations n’ont pas été publiées par le parquet tant qu’elles n’ont pas été vérifiées.

Cependant, on sait que L’état de santé de Snoop est compliqué et il se remet toujours des graves blessures que l’agresseur lui a causées au museau et dans d’autres parties de son corps.. Cela a été démontré par des images de la Fondation Patitas Campesinas, des membres du Conseil de défense des animaux de La Calera et de Cundinamarca, qui ont soutenu l’animal et le plaignant dans le processus.

Rosa Juliana Herrera, une militante des animaux et membre de l’équipe de protection des animaux, a ajouté que Miguel Molina avait emmené Snoop dans un entrepôt situé dans le village d’El Hato, où il l’avait gravement attaqué avec les ciseaux et a déclaré que “Nous appelons à ce que les animaux ne soient pas la caisse de résonance des différends entre humains.”

Il a souligné que, heureusement, l’animal n’est pas mort des blessures, mais étant gravement blessé, son pronostic reste réservé.

Pour accepter les frais, Miguel Molina pourrait être condamné à une peine de 12 à 36 mois pour maltraitance animale. Selon la loi sur la maltraitance des animaux, ces peines doivent considérer si le crime est lié à des actes sexuels contre des animaux ou si l’acte violent a été commis avec brutalité, cela compte aussi si le crime a été commis sur la voie publique ou devant des mineurs. .

Pour sa part, le coordinateur de GELMA, Alejandro Gaviria, a assuré que «En 2020, 46 mises en accusation ont été portées, 1 901 affaires sous enquête et 51 procès pour maltraitance animale. Cela représente une moyenne quotidienne de 3,6 plaintes reçues par le parquet ».

En outre, le responsable a expliqué que “nous travaillons pour garantir la protection des animaux dans tout le pays et lutter contre les crimes qui affectent leur vie et leur intégrité physique et émotionnelle, est une priorité pour le parquet”.

Depuis le 12 décembre 2020, la Gelma est accessible aux citoyens et Il est composé de 38 procureurs dans tout le pays, 38 enquêteurs du Corps d’enquête technique (CTI), qui appartiennent à une section du parquet qui garantit une réponse plus rapide aux plaintes pour maltraitance animale reçues.

Lors de sa mise en service, le Groupe spécial de lutte contre la maltraitance des animaux a commencé à étudier les plus de deux mille plaintes reçues depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la maltraitance des animaux. Auparavant, ces plaintes étaient confiées à des procureurs qui travaillaient sur d’autres types d’affaires et devaient les résoudre en même temps que des affaires très différentes, avec des procureurs spécialisés, il est plus facile, selon le parquet, d’obtenir des résultats solides pour des actes de violence commis contre des animaux.

Selon les données du Groupe de liaison pour les urgences vétérinaires et la maltraitance des animaux de l’Institut de district pour la protection et le bien-être des animaux (Idpyba), soulignées par le magazine Semana, en 2020 et via la ligne 123, un total de 29419 plaintes ont été reçues pour des incidents connexes. Avec des animaux.

