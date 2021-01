L’homme a été assisté et conduit à l’hôpital par des sauveteurs de l’équipe de secours médical d’urgence (ERUM) du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC), de la capitale du pays (Photo: Google Maps)

Ce jeudi, un homme s’est jeté d’un pont de véhicules dans les rues du bureau du maire d’Iztapalapa, à Mexico, et puis il a été renversé par un camion, provoquant une mobilisation d’urgence.

L’homme a été aidé et transféré à l’hôpital pour sauveteurs de l’équipe médicale de sauvetage et d’urgence (ERUM) du Secrétariat de la Sécurité Citoyenne (SSC), de la capitale du pays.

L’événement s’est produit lorsque des agents de police de la SSC ont effectué leurs tournées de sécurité et de surveillance dans le rues du quartier Barrio San Miguel et ont été alertés par les opérateurs du centre de commandement et de contrôle (C2) Oriente: ils ont signalé une personne blessée intersection de la route Ermita et de la rue Fundición.

Le sujet s’est jeté d’un pont de véhicules dans le secteur et, lorsqu’il est tombé sur le trottoir, un camion gris et blanc n’a pas pu l’éviter et l’a renversé (Photo: SSC)

Lorsque vous vous déplacez vers cet endroit, ils ont trouvé un homme sur la voie publique qui avait diverses blessures par coups. Selon des versions préliminaires, consultées par Excelsior, le sujet s’est jeté du haut d’un pont véhiculaire dans la région et lorsqu’il est tombé sur le trottoir, un camion gris et blanc n’a pas pu l’éviter et l’a renversé.

Les agents de la SSC ont demandé l’aide des services médicaux. Selon les médias, les sauveteurs ERUM sont arrivés “après quelques minutes” et a fourni à l’homme les soins médicaux préhospitaliers requis. Il a été diagnostiqué comme polycast avec un possible blessure grave à la tête et transféré à l’hôpital pour vous accorder l’attention voulue.

Le conducteur de la camionnette qui a heurté la victime Il a été arrêté dans les rues plus tard par la police de la région et présenté, avec le camion, devant l’agent du ministère public de Mexico pour définir les responsabilités.

Les agents du SSC ont demandé l’aide des services médicaux (Photo: Twitter / @ SSC_CDMX)

En revanche, ce jeudi, le ministère de la Santé (SSa) a enregistré 1588369 cas positifs et 137916 décès dus au COVID-19 au niveau national.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, l’agence de santé a signalé 16 468 infections et 999 décès causée par la maladie causée par le virus SRAS-COV-2.

Pendant ce temps, 1 993 222 cas négatifs et 3 999 407 personnes ont été étudiés depuis le début de la transmission virale dans le pays.

Au cours de la conférence de presse du soir, José Luis Alomía, directeur national de l’épidémiologie, a annoncé Quoi la proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 45% à la semaine 53.

Ce jeudi 14 janvier, un nouveau maximum d’infections au COVID-19 en 24 heures a été enregistré (Illustration: Steve Allen)

De plus, le SSa a estimé que 103528 (6%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

De la semaine 52 à la semaine 53 il y a eu une augmentation plus de 6% dans les cas estimés (somme des infections confirmées et suspectées) dans tout le pays, soit 1 780 649 à compter de ce jeudi. De même, 1 185 621 personnes se sont rétablies de la maladie.

La décès dû au COVID19 au Mexique augmenté de deux points de pourcentage, debout aujourd’hui à 8 pour cent.

En termes d’occupation et de disponibilité de l’hôpital jusqu’au 13 janvier, le Réseau des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) a indiqué qu’il y a 13226 lits généraux disponibles et 19 475 occupé. Avec ventilateur, un 5141 patients peuvent accéder avant le 5 166 qui sont saturés.

Lors de la dernière coupe, 1185621 personnes récupérées de la maladie COVID-19 au Mexique ont été signalées (Photo: SSA)

L’entité avec le taux d’occupation le plus élevé de lits d’hôpitaux généraux et de ventilateurs est Mexico, avec une saturation de 91 et 86% respectivement.

Pour soigner les patients en situation critique due au COVID-19, l’État du Mexique a une disponibilité de 22%, Nuevo León avec 29%, Baja California avec 43%, Tlaxcala avec 44% et Hidalgo avec 49% et Aguascalientes avec 50 pourcent.

«Ici, nous avons encore un La grande majorité des États qui ont des lits disponibles pour les patients les plus critiques25 d’entre eux qui n’ont pas dépassé 50% d’occupation à l’échelle nationale », a souligné l’épidémiologiste.

