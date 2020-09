Un homme de 68 ans et une femme de 77 ans qui ont été retrouvés morts près de leur domicile dans le nord de la Californie ravagé par l’incendie avaient été emballés pour évacuer mais ont décidé de rester sur la base d ‘ »informations erronées » sur l’incendie, ont déclaré les autorités.

Un pompier volontaire de l’Oregon qui a utilisé un mégaphone pour alerter ses voisins de l’approche des flammes a par la suite trouvé sa propre maison détruite.

Et dans certaines régions de l’Oregon, de la Californie et de Washington, les habitants et les autorités ont une idée plus précise des vastes destructions causées par les incendies de forêt qui ont brûlé une région de la taille du New Jersey.

Image: Bobcat Fire (Ringo Chiu / . – .)

Dans l’Oregon, 1 million d’acres ont brûlé et 1 145 maisons et 579 autres structures ont été détruites, selon le Bureau de la gestion des urgences de l’Oregon. Huit personnes sont mortes.

Les incendies à Washington ont carbonisé plus de 800 000 acres et détruit 418 structures, dont 195 maisons. Une personne a été confirmée morte, un nombre qui « ne devrait pas changer », a déclaré Thomas Kyle-Milward, un porte-parole du ministère des Ressources naturelles de Washington.

En Californie, les autorités ont confirmé la mort d’au moins 25 personnes suite à des incendies qui ont brûlé plus de 3,3 millions d’acres et détruit plus de 4 200 structures.

Plus de 17 000 pompiers luttaient contre 25 incendies de forêt majeurs ou groupes d’incendies appelés complexes, ainsi que deux « incendies de forêt prolongés », a déclaré mercredi le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, connu sous le nom de Cal Fire.

Dans le comté de Butte, au nord de Sacramento, Philip Rubel, 68 ans, et Millicent Catarancuic, 77 ans, étaient prêts à fuir leur maison mais ont changé d’avis, a déclaré mardi le shérif du comté Kory Honea lors d’une conférence de presse.

« Ils avaient emballé leurs affaires en vue de l’évacuation, mais ont ensuite décidé de ne pas évacuer sur la base d’informations erronées selon lesquelles l’incendie était maîtrisé à 51% », a déclaré Honea.

Ils ont ensuite été retrouvés morts.

La paire a peut-être obtenu le chiffre de 51% de confinement d’une mise à jour antérieure à l’intensification de l’incendie, a rapporté The Sacramento Bee.

Une autre parente qui vivait sur place, Susan Zurz, 76 ans, était portée disparue, a déclaré Zygy Roe-Zurz, son fils, au Los Angeles Times.

Rubel et Catarancuic étaient son oncle et sa tante, a déclaré Roe-Zurz. « Je suppose qu’ils pensaient que s’il y avait un changement de circonstances, ils seraient capables de sortir, et cela s’est avéré être une erreur fatale », a-t-il déclaré.

L’identification des restes de Catarancuic et de Rubel a été annoncée mardi.

Honea n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’état de la recherche de Susan Zurz.

Le comté de Butte comprend Paradise, une ville qui a été détruite lors du feu de camp de 2018, l’un des incendies les plus meurtriers jamais enregistrés dans l’État, qui a tué 85 personnes.

Les pompiers du sud de la Californie ont déclaré avoir défendu avec succès l’Observatoire du mont Wilson – un célèbre complexe astronomique perché sur une crête d’un kilomètre de haut dans les montagnes San Gabriel – selon des tweets publiés par Angeles National Forest.

« Aidé par l’espace défendable exceptionnel de l’observatoire du mont Wilson, les pompiers ont installé une ligne manuelle et une ligne de bulldozer – tirés stratégiquement et ont laissé tomber de l’eau créant un point de protection solide pour le mont Wilson », a écrit @Angeles_NF.

Malgré les progrès réalisés dans la défense de l’observatoire, l’incendie appelé Bobcat Fire n’a été maîtrisé qu’à 3% après avoir brûlé plus de 44 000 acres, selon Angeles National Forest.

Dans le sud de l’Oregon, où des incendies de forêt ont balayé la ville lacustre de Detroit cette semaine, le pompier volontaire Don Tesdal a rappelé avoir utilisé un mégaphone pour alerter ses voisins de l’approche des flammes.

« Le vent a été une grande partie de ce qui a poussé ces incendies à faire ce qu’ils ont fait », a déclaré Tesdal dans une interview avec la filiale de NBC KGW de Portland.

La station a rapporté mardi que Detroit avait été « en grande partie détruite » et a montré des images de ciels jaunis par la fumée et les restes squelettiques de conifères noircis.

Tesdal a déclaré qu’il avait posté une vidéo de lui-même retournant dans sa maison détruite – qu’il avait tenté en vain de sauver lundi en la recouvrant de tuyaux et de gicleurs avant d’évacuer – parce qu’il voulait que les gens sachent que « si vous revenez voir le beauté de Detroit, vous ne la trouverez pas dans le paysage en ce moment. «

« Vous devez penser à ce que signifie vivre à Detroit qui signifiait vraiment beaucoup pour vous autre que cet arbre dans votre cour … parce que cet arbre a disparu », a déclaré Tesdal.

L’Oregon a obtenu une déclaration de catastrophe majeure après que le gouverneur en a fait la demande au président Donald Trump, a annoncé mercredi le bureau d’État chargé de la gestion des urgences.

La gouverneure Kate Brown a déclaré dans un communiqué que « l’Oregon est résilient, mais pour lutter contre les incendies de cette ampleur, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir », a déclaré la gouverneure Kate Brown dans un communiqué.

La fumée a obstrué le ciel des États occidentaux et est visible à des milliers de kilomètres sur la côte Est, y compris au National Mall à Washington, D.C.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié mercredi les incendies d ‘ »urgence sans précédent » et a abordé la question du réchauffement des températures, affirmant que depuis les années 1980, la température moyenne dans l’État entre juin et septembre est passée d’environ 71 à environ 74 degrés.

« Bien que cela puisse ne pas sembler significatif, trois degrés, cela a un impact profond », a déclaré Newsom.

Il a déclaré que l’État travaillait avec le US Forest Service pour plus du double de la superficie annuelle de brûlages dirigés et d’autres pratiques d’éclaircie forestière, mais que la question de la hausse des températures et du changement climatique est un fait fondamental qui ne peut être nié.

« Il n’y a pas de thermomètres démocrates ni de thermomètres républicains », a déclaré Newsom. « Il y a des faits, et il y a aussi bien la réalité que les preuves observées. Ce n’est pas un système de croyance, c’est une reconnaissance. Les faits sont les faits. »