Une boulangerie renommée de la Terre de Feu a pris feu

À l’aube d’aujourd’hui, la nouvelle a réveillé la tristesse parmi les habitants de la ville de Tolhuin, dans Terre de Feu, après avoir su qu’un incendie affecté le traditionnel Boulangerie La Union, un endroit qui fait référence dans la province depuis plus de 30 ans. Les flammes ont presque complètement détruit les installations.

L’incident a commencé après 5 ce samedi, pour des raisons non encore établies. Jusqu’à présent, ce que l’on sait, c’est que l’incendie aurait commencé à l’arrière de la boutique et se serait ensuite propagé rapidement au sein de l’établissement.

Toutes les troupes de Tolhuin se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont travaillé pour contrôler le feu et l’empêcher d’affecter également les maisons voisines, toutes des cabanes en bois, ce qui n’a heureusement pas eu lieu. Il n’y a eu aucun blessé non plus.

Voici à quoi ressemblait l’endroit avant l’accident

Une unité pétrolière de pompiers volontaires de Rio Grande s’est approchée pour aider dans cette situation d’urgence. À ce moment, des rapports d’experts sont effectués pour savoir comment tout est né.

«J’habite à l’arrière, à un pâté de maisons. Ce matin, ils m’ont réveillé aux nouvelles. On ne sait pas encore ce qui s’est passé. En raison de la pandémie et du problème des coûts, il y a quelque temps, nous avons arrêté d’avoir un gardien sur place », a déclaré le propriétaire de la boulangerie, Emilio Sáez.

C’est ainsi qu’il est resté après avoir été dévasté par les flammes

Le propriétaire a été transféré dans les relevés à TN: «Mes larmes coulent. Ce sont 37 ans de travail. Nous ne fermons pas un seul jour. Nous sommes 28 familles. Nous avions commencé à rebondir avec le retour du tourisme. Nous étions fous car nous pouvions rattraper ces neuf mois que nous avions perdus. Parfois j’ai envie de pleurer, d’autres fois j’ai envie de me retourner et de recommencer. C’est un étrange mélange ce que je ressens ».

Le fait s’est rapidement transcendé chez les habitants du lieu et beaucoup ont exprimé leur sentiment de tristesse sur les réseaux sociaux. «Pour ceux d’entre nous qui connaissent et vivent en Terre de Feu, la boulangerie La Unión située dans la ville de Tolhuin, visitée par des stars nationales et internationales, cela signifiait un énorme patrimoine culturel. C’est dévastateur de voir cette image de la boulangerie emblématique incendiéeA écrit un.

«Il a traversé une triste année 2020 et a succombé dès le début de 2021. Un morceau d’histoire de la ville du Cœur de l’île part. Triste de se réveiller », a déclaré un autre.

L’incendie a touché presque complètement les installations

L’endroit a été désigné comme “Un arrêt obligatoire sur la Route 3”. Plusieurs se sont souvenus de leur passage là-bas. «C’était un coin en hommage à Favaloro pour avoir opéré le propriétaire des lieux», a écrit un internaute, partageant une image d’une sculpture grandeur nature du chirurgien cardiaque qui était exposée à l’intérieur de l’établissement et qui, selon Sáez, est désormais en ruine. «Son propriétaire avait des photos avec toutes sortes de célébrités. Pauvre Emilio, ajouta un autre.

Beaucoup ont également reconnu son importance. «Capable, c’est parce que je suis Fuegian, mais y a-t-il une boulangerie plus emblématique que La Unión de Tolhuin? Je serais encouragé à dire non, dans tout le pays “commenta un autre jeune homme approché par le chagrin.

J’ai continué à lire:

Un café à Boston, des churros de Manolo et des rabas de Chichilo: combien coûtent les traditions de Mar del Plata

Mar del Plata à travers une croisière: une promenade intime pour découvrir l’autre côté de La Feliz depuis la mer

Avec un autre tableau, ils ont recouvert une peinture murale qui rendait hommage aux 11 morts qui ont défendu le régiment de La Tablada.

Punta del Este: ils ont permis à une unité de prélèvement gratuite de détecter le COVID-19 chez les patients asymptomatiques