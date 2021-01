Les utilisateurs du Metro Collective Transport System (STC) portent des masques pour éviter le Covid-19 dans une station de métro de Mexico (Mexique). . / José Pazos / Archives

Mexique, 9 janvier . .- Un incendie dans le centre de contrôle principal du métro de Mexico, dans le centre historique, a fait un mort et au moins 30 travailleurs en état d’ébriété, en plus de six lignes sans service, a rapporté ce samedi le Chef du gouvernement de la capitale, Claudia Sheinbaum.

En outre, il a déclaré que la mort était celle d’une policière “qui semble avoir glissé et est tombée” bien que d’autres versions indiquent que la femme, entre 35 et 40 ans, a sauté dans le vide à partir d’un cinquième niveau.

Il a indiqué que l’incident avait commencé à 5 h 48, heure locale, à l’intérieur de la sous-station électrique du métro STC, au rez-de-chaussée et à 6 niveaux.

“(L’incendie) est pratiquement contrôlé à 100%”, a déclaré Sheinbaum près de quatre heures après l’incendie, ajoutant que les intoxiqués ont été transférés vers différents hôpitaux de la ville “et au moment où ils sont suspendus de la ligne 1 à 6 du métro de la ville de Mexico”.

“Nous n’avons toujours pas d’informations sur le moment où le service pourra être restauré”, a déclaré Sheinbuam et rappelé que “le centre de contrôle de ces (six) lignes de métro est situé dans le même bâtiment”, a-t-il déclaré.

Il a précisé que le service “a été suspendu pour des raisons de sécurité et qu’une évaluation technique va être faite afin de savoir quand le service pourra être rétabli sur ces lignes de métro”.

Le maire a souligné qu’en plus d’avoir le soutien de la Commission fédérale de l’électricité (CFE), qui a coupé la puissance de la ligne de transport direct qui alimente le transport.

En raison des effets, le système de transport collectif (STC) a confirmé dans un communiqué “la suspension du service sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu’à nouvel ordre” et à l’appui des utilisateurs fournira le service par bus du réseau de transport de passagers.

En raison de la suspension, des milliers d’usagers qui ont commencé leur journée de travail ont été affectés par leurs transferts vers leurs centres de travail, pour lesquels la police, par le biais de patrouilles, a contribué à la mobilité.

Le SCT a précisé qu’au rez-de-chaussée se trouvaient 4 transformateurs principaux qui alimentent les lignes 2 et 4 effondrées par l’incendie, dérivées de la marée noire.

Alors qu’au cinquième niveau, des ouvriers étaient pris au piège et les pompiers sont intervenus pour les secourir.

Le métro de la capitale mexicaine transporte environ 6 millions de personnes chaque jour ouvrable, ce qui en fait l’un des plus fréquentés au monde, bien que sa demande diminue pendant le week-end et maintenant en raison de la contingence sanitaire causée par le covid- 19 et le début de l’année a également chuté.