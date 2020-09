Un incendie de forêt en Californie qui a piégé des dizaines de campeurs au cours du week-end a brûlé au moins deux douzaines de maisons dans la petite ville de montagne de Big Creek, a déclaré lundi un responsable des incendies.

Chris Donnelly, le chef de longue date du service d’incendie volontaire de la ville voisine de Huntington Lake, a déclaré dans une interview que l’incendie du ruisseau a rugi dans la communauté d’environ 200 personnes samedi soir.

Aucune blessure n’a été signalée, a-t-il déclaré, et il ne semble pas y avoir de dommages à la centrale hydroélectrique de la ville, l’une des plus anciennes et des plus grandes installations hydroélectriques du pays.

L’usine appartient et est exploitée par Southern California Edison, qui possède également les maisons où vivent ses travailleurs. Le feu ne semble pas les avoir endommagés, a déclaré Donnelly.

Un porte-parole d’Edison du sud de la Californie, David Song, a déclaré que la société ne l’avait pas confirmé.

Donnelly a déclaré qu’au moins deux douzaines de maisons privées sur une route qui s’avance dans un canyon au sud-ouest de la ville ont été détruites. Trois réservoirs de propane totalisant 11000 gallons ont explosé, a-t-il déclaré, et une école primaire a également pris feu, bien qu’il ne soit pas clair si elle a brûlé.

Le directeur de l’école, Toby Wait, a déclaré à The Fresno Bee qu’une église, une bibliothèque et un magasin général historique semblent avoir survécu à l’incendie, bien que la maison de Wait ait brûlé après que sa famille ait été évacuée tôt samedi.

« Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire la dévastation de cette communauté », a-t-il déclaré au journal.

IMAGE: Incendie à Big Crekk, Californie (Derek Ratzel)

Une vidéo de l’incendie prise par un ambulancier paramédical de Fresno, Derek Ratzel, montrait des flammes géantes et un panache de fumée dominant les bureaux du sud de la Californie à Edison.

Donnelly a déclaré que les pompiers aux prises avec l’incendie étaient à court d’eau samedi soir. Deux employés de l’usine qui avaient été évacués de Big Creek se sont précipités dans les flammes pour établir une nouvelle alimentation en eau et la relier au système de prise d’eau, a déclaré Donnelly.

« Ils ont dit: » OK, nous le ferons pour notre ville « », a-t-il dit, ajoutant: « C’est une histoire héroïque. »

L’incendie, qui a débuté vendredi, a explosé jusqu’à 78 790 acres lundi après-midi dans les montagnes de la Sierra Nevada, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. C’était zéro pour cent contenu.

Daniel Swain, un climatologue à l’UCLA, a déclaré que le feu était si intense qu’il avait créé ses propres orages avec des éclairs et du vent mais pas de pluie.

Au cours du week-end, plus de 200 personnes séjournant dans un camping de la forêt nationale de la Sierra ont été évacuées par hélicoptère après que l’incendie les a rapidement entourées, rendant la seule route de la forêt impraticable.

Une photo de la Garde nationale de Californie montrait des dizaines d’évacués entassés dans un hélicoptère Chinook.

L’incendie était l’un des dizaines que les pompiers tentaient d’éteindre alors qu’une vague de chaleur record a dévasté d’énormes parties de l’État pendant le week-end de la fête du Travail. Des avertissements de drapeau rouge – l’alerte d’incendie la plus grave du National Weather Service – étaient en vigueur pour une grande partie de la Californie jusqu’à mercredi, alors que des vents puissants devraient balayer l’État.

Un record de 2 millions d’acres ont brûlé en Californie jusqu’à présent cette année. Les scientifiques ont en partie attribué les saisons de plus en plus intenses des incendies de forêt dans l’État au changement climatique, qui a rendu la saison plus longue et plus chaude et sa végétation plus combustible. Ils ont également souligné un manque chronique de brûlages gérés et dirigés qui ont permis à ces combustibles de se développer.

Dans l’est de l’État de Washington, un incendie de forêt a ravagé lundi la petite ville de Malden, en brûlant une grande partie. Le shérif du comté de Whitman, Brett Myers, a déclaré à la chaîne de télévision locale KREM que l’hôtel de ville, la bibliothèque et les pompiers de la communauté avaient tous été détruits par l’incendie qui se déplaçait rapidement. Il en était de même pour de nombreuses maisons.

« Il y a quelques maisons qui sont encore debout, mais quand vous regardez Malden en ce moment, c’est assez proche de la dévastation complète », a-t-il déclaré à la station.