Athènes, 2 novembre . .- Un incendie a détruit une quinzaine de jours de tentes ce matin dans le camp de réfugiés de l’île grecque de Samos, dans l’archipel du Dodécanèse, sans qu’il soit nécessaire de pleurer les victimes, a rapporté le ministère grec des Migrations.

Pour l’instant, les causes de l’incendie qui s’est déclaré hors du terrain et qui n’a pas affecté la structure organisée sont inconnues.

Selon le maire de l’est de Samos, Yorgos Stanzos, dans des déclarations aux médias, l’incendie s’est déclaré vers quatre heures du matin (02h00 GMT) et s’est propagé très rapidement, mais la police et les pompiers ont pu évacuer les lieux. et ainsi éviter d’être blessé.

Environ 4 200 personnes vivent actuellement dans le camp de Samos, selon les données officielles du ministère.

Au petit matin du 9 septembre, un autre incendie a complètement détruit le camp de Moria sur l’île de Lesbos, où plus de 10 000 migrants étaient entassés.

L’incendie d’aujourd’hui se produit trois jours seulement après le grand tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter qui a secoué l’est de la mer Égée, où l’activité sismique se poursuit encore aujourd’hui, bien qu’avec des tremblements de faible intensité.

Malgré le fait que l’épicentre n’était qu’à un peu plus de dix kilomètres de Samos, et à une profondeur de dix kilomètres dans la mer, sur l’île il n’y avait que deux morts et neuf blessés, tandis que les plus grands dégâts Ils se sont produits dans la ville turque d’Izmir, située à environ 60 kilomètres de là, où 69 corps ont été retrouvés jusqu’à présent.