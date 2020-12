Ils ne sont plus éternels. Les majestueux pins méditerranéens de Rome, l’arbre légendaire de la capitale italienne, sont en danger de disparition à cause des attaques d’un insecte, la cochenille américaine.

«Si rien n’est fait, des milliers de pins de Rome seront décimés», prédit l’agronome romain Franco Milito, qui estime que la ville abrite quelque 60 000 pins dans son domaine public et 30 000 sur des terres privées.

«C’est vraiment l’arbre symbolique de Rome, celui qui domine tous ses paysages et dont il faut prendre soin», souligne-t-il.

La prolifération de ces insectes peut entraîner la mort de nombreux pins en une période de deux à trois ans, d’autant plus que beaucoup de ces arbres sont fragiles car urbains, selon des experts interrogés par l’..

«Après le premier attentat, le pin devient fragile, le second a tendance à être plus virulent et c’est très grave», a expliqué Patrizio Zucca, président de l’ordre des agronome de Rome.

“En mars, alors que toute l’Italie était confinée chez eux pour lutter contre le coronavirus, on a peu parlé du phénomène. Mais maintenant, il faut agir de toute urgence”, prévient l’expert.

– Petit vampire –

Avec l’apparence d’une tortue miniature en raison de sa carapace de forme ovale brun rougeâtre, la soi-disant «toumeyella parvicornis» était un intrus inconnu en Italie jusqu’à il y a cinq ans, lorsqu’elle a fait des ravages dans la région de Naples ( Campanie, sud) et s’est étendue le long de la côte au nord, jusqu’à ce qu’elle atteigne Rome.

La cochenille se comporte comme un petit vampire, aspirant la sève vitale de l’arbre, perçant les aiguilles des pins mais aussi l’écorce.

Il dépose un aliment blanc sucré, sur lequel sont implantés des champignons, qui produisent une suie noire qui envahit les branches et le tronc, empêchant la photosynthèse.

L’étudiant de cet envahisseur, Antonio Garonna, professeur d’entomologie (expert en insectes) à l’Université Federico II de Naples, a expliqué que le cycle de reproduction des femelles est diabolique, puisque chacune d’elles peut pondre “500 à 600 œufs”.

Ils passent l’hiver boréal déjà fertile puis en février ils se délectent de la sève des pins. À la fin du mois d’avril, ils pondent leurs œufs avant de mourir et ainsi la première génération de l’année est née.

En juin, les plus jeunes, orange pâle et à pattes, se déplacent pour se régaler des pins. Déjà à ce stade, ils ne peuvent plus bouger et sans pluie leur mortalité est très faible.

“La deuxième génération naît deux mois plus tard et la troisième génération arrive fin août. Si le climat est favorable, jusqu’à une quatrième génération peut émerger à l’automne”, qui est une bombe pour un arbre, a expliqué le professeur napolitain.

– Le massacre de Naples –

En Campanie, au sud de la péninsule, de nombreux pins sont morts, bien que d’autres résistent.

«Les cochenilles agissent comme des agents de sélection naturelle», résume Garonna, qui soupçonne que des températures élevées, supérieures à 35 degrés, les tuent.

«Si le changement climatique confirme une augmentation des températures en été, la cochenille en souffrira beaucoup», dit-il.

Pendant ce temps, “c’est un massacre”, se lamente Vincenzo Topa, un agronome vivant dans le quartier résidentiel côtier de Posillipo, qui souffre de la santé du parc historique, avec 1200 pins et une vue sur le golfe de Naples, inauguré en 1931 par Benito Mussolini.

Le chef fasciste multiplia les plantations de ces pins parasols, notamment à Rome, qui devint l’emblème de l’Italie, au point que leur nom latin “pinus pinea” fut remplacé par “pin italien”.

Les protocoles régionaux adoptés pour prévenir les attaques n’ont pas produit de résultats exceptionnels. «Sur près de 10 000 pins de Naples, au moins la moitié sont morts», calcule Topa.

– Pas de traitement efficace –

L’introduction de produits chimiques dans le tronc de chaque arbre est très coûteuse et n’a été efficace que «20 à 30%» en Campanie, explique Amadio Lancia, chef des services phytosanitaires du Latium, région de Rome, qui craint que les agronomes de la capitale mettent beaucoup de temps à prendre des décisions.

Les produits chimiques classiques ne peuvent pas être pulvérisés directement sur les arbres urbains pour des raisons de santé.

«La seule solution sera de recourir aux prédateurs naturels, mais toute étude prendra du temps», déplore Lancia.

«Une cochenille prédatrice, introduite il y a un siècle pour lutter contre les cochenilles qui attaquent les agrumes, existe déjà en Campanie, mais leur nombre est insuffisant», dit Garonna.

Enfin, il existe la possibilité d’importer des prédateurs de l’étranger.

Dans son territoire d’origine, l’Amérique du Nord, la cochenille des tortues vit relativement bien avec les forêts de pins. Ils attaquent généralement les pins de Noël.

Les pins d’Europe n’ont jamais vu cet insecte et n’ont aucun mécanisme de défense. «C’est un festin de cochenilles», résume Garonna.

L’insecte a également atteint les Caraïbes, en particulier les îles Turques et Caïques britanniques, où 90% des pins ont été décimés.

Si au Canada la cochenille des tortues produit une génération par an, sur ces îles, au climat doux, cinq et six générations.

«La situation n’est pas encore irréversible à Rome» et en Campanie, «la propagation s’est naturellement arrêtée à certains endroits», dit Lancia avec optimisme.

Autre bonne nouvelle: la cochenille tortue n’a pas encore atteint la Calabre, dans l’extrême sud, ou les douces collines de la Toscane plus au nord.

