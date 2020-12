Les deux jeunes hommes identifiés comme agresseurs jouent au rugby au Tala Rugby Club de Cordoue (Creative commons)

Un jeune de 18 ans il a été brutalement battu ce week-end dans un quartier privé de la ville de Cordoue, où, selon la victime, il y a eu une dispute avec un groupe de joueurs de rugby du même âge qu’ils étaient entrés dans une fête à laquelle ils n’étaient pas invités.

L’épisode violent s’est produit ce dimanche à l’aube dans une maison située dans le quartier Lomas de La Carolina, où Lautaro Insúa, le jeune homme qui a été agressé, participait à une fête pour son diplôme de lycée chez l’un de ses meilleurs amis.

Selon le récit de la victime, les assaillants étaient deux des quatre jeunes de 17 et 18 ans, des joueurs du Tala Rugby Club, qui sont entrés par effraction dans la maison vers trois heures du matin alors qu’ils n’avaient pas été invités et ils ont mal réagi lorsque le propriétaire leur a demandé de partir.

«Ils l’ont jeté à terre et quand je les ai accompagnés dehors, ils m’ont battu. Un de ces gars s’est retourné et m’a cassé le septum“», A déclaré Lautaro lors d’un dialogue avec Cadena 3.« Plus tard, j’ai perdu une grande partie de ma vue et de mon équilibre, puis il m’a jeté contre un grillage et le même garçon a commencé à me frapper au visage et à me casser les orbitales. Je suis tombé au sol et l’autre m’a donné des coups de pied jusqu’à ce qu’ils le sortent.

La photo de Lautaro Insúa après le passage à tabac brutal

Après l’attaque brutale, Lautaro a dû être transféré au sanatorium d’Allende, où les médecins ont confirmé que eu une fracture du septum et une autre dans l’orbite, avec une autre série de blessures sur le visage pour lesquelles vous devrez subir une intervention chirurgicale reconstructif.

“Physiquement à l’intérieur de tout je vais bien parce que ça aurait pu être bien pire”Le jeune homme qui se remet déjà à domicile a déclaré mardi. “Le passage à tabac a duré une minute et les trois os ont été brisés. Je comprends que je l’ai eu pas cher parce qu’au moins ce n’était pas comme à Villa Gesell “Lautaro a dit en référence au meurtre battu de Fernando Baez Sosa, qui s’est déroulé le 18 janvier au bowling du Brique dans la station balnéaire.

L’affaire, qualifiée de violation de domicile et de blessures graves, a été laissée entre les mains du procureur équitable du district 4 de la ville de Cordoue. Horacio Vazquez. Jusqu’à ce mardi matin, cependant, des sources judiciaires ont confirmé Infobae Quoi Aucune mesure n’a encore été prise contre les jeunes identifiés comme agresseurs, et il n’y a pas non plus de détenus pour l’acte.

Le jeune de 18 ans se rétablit à la maison après l’attaque: “Je l’ai eu pas cher”

Comme l’a expliqué Daniel, le père de la victime, son fils ne connaissait pas les assaillants présumés, malgré le fait qu’ils avaient le même âge et que Lautaro avait joué il y a deux ans pour ce club du quartier Villa Warcalde. «Le père de l’un d’eux est membre du conseil d’administration de ‘Tala’. C’est un ancien Puma », a déclaré l’homme.

Il faisait référence à Facundo, père de l’un des 17 ans, qui s’est entretenu avec la presse locale et a assuré que le passage à tabac était en fait un combat uniquement entre son fils et Lautaro, après que le jeune homme attaqué ne l’ait pas laissé entrer pour fouiller. à deux amis qui ont participé à la fête.

“Lautaro Insúa a appliqué un tacle à mon fils, il l’a jeté contre une clôture, puis mon fils a pu s’échapper, il a mal réagi, il a frappé deux ou trois coups de poing et rien d’autre ne s’est passé”dit l’homme qui a fait remarquer que l’attaquant était Insúa et s’est excusé auprès de sa famille. «La mère de Lautaro n’a pas accepté que nous nous rencontrions», a-t-il révélé.

«Nous avons ouvert un processus administratif avec la commission de discipline du club. Il semble que ce soit un garçon contre un autre, pas un acte de pathotisme ou de rivalité entre clubs », a fait remarquer dans ce même sens Sebastián Barros, vice-président du club, qui a également assuré que les joueurs seraient expulsés du club.

La déclaration du club où jouent les agresseurs présumés (@TalaRugbyClub)

“Nous invitons les personnes impliquées à entendre leurs versions et sur cette base, nous ne pouvons pas faire plus qu’imposer des sanctions du sport ou des membres du club”, a expliqué Barros, qui a souligné que “le club répudie totalement le fait” et que ce type d’attaque “met tout le rugby en Argentine dans une mauvaise situation.

Au niveau institutionnel, le club de rugby a publié un communiqué dans lequel il a assuré que l’institution “répudie et condamne fermement cet acte et toute manifestation de violence” et ils ont indiqué que les joueurs seront convoqués “afin de nous informer en détail de la situation” et adopter “les mesures les plus rigoureuses qui soient à notre portée”.

L’épisode se produit dans la même semaine au cours de laquelle l’équipe argentine de rugby a été fortement remise en cause après l’échec de rendre hommage à la mort de Diego Armando Maradona et la viralisation d’anciens tweets avec des messages xénophobes et discriminatoires de Guido Petti, Santiago Socino et l’ancien capitaine de Los Pumas, Pablo Matera.

