LONDRES (AP) – Lorsque Moses Swaibu se présente aux futurs joueurs de Premier League et leur parle des dangers de se faire prendre dans le trucage de matchs, il le fait avec la voix de l’expérience.

“Vous ne voulez pas vous retrouver dans ma situation, aller en prison”, déclare Swaibu, rappelant les conseils qu’il donne à certains des joueurs les plus connus au monde, avec lesquels il a bavardé sur les practice. “Ils ne veulent pas être assis dans une cellule avec quelqu’un qui les admirait parce qu’ils jouaient en Premier League.”

«Ils ne veulent pas essayer uniquement des conserves et des sacs de croustilles. Personne non plus n’ouvre la porte et ne leur dit quoi faire ou ne pas faire pendant 24 heures. C’est là que vous comprenez. Mais je dois vous dire que c’est le pire des cas. Le mieux, c’est qu’ils continuent à jouer dans le Premier ministre, sans rien faire, et que tout le monde est content ».

Les conférences éducatives de Swaibu dans des académies auxquelles participent de futures stars visent à empêcher la nouvelle génération de footballeurs de commettre les mêmes erreurs que lui. Ce sont des leçons sur la façon dont une série d’erreurs a conduit Swaibu à être reconnu coupable il y a cinq ans d’un complot visant à corrompre des joueurs de la ligue inférieure en Angleterre.

Le footballeur a été emprisonné, avec Delroy Facey, qui était un attaquant de Bolton dans le Premier ministre.

Swaibu, 31 ans, a commencé sa carrière au Crystal Palace mais n’a jamais fait partie de la première équipe. Il s’est retrouvé dans le Lincoln de la quatrième division, où il a rencontré Facey.

“Delroy nous avait demandé de venir dans sa chambre d’hôtel, où il nous a présenté ces hommes truqués, qui voulaient que nous gagnions un match”, a déclaré Swaibu dans une interview à l’Associated Press. “Ils ont offert environ 60 000 euros mais, à ce moment-là, ils se sont tous retournés et ont dit:” Non, nous ne le ferons pas. ” Mais nous ne le signalons jamais. “

Swaibu le regrette maintenant.

Cette rencontre l’a mis sur un chemin qui l’a conduit à passer quatre mois en prison, après qu’un juge a jugé sa conduite et Facey “comme le cancer” qui aurait pu nuire à la propreté du football. Les enquêteurs ont déclaré que les joueurs faisaient partie d’une tentative concertée de créer un réseau d’acteurs corrompus en Grande-Bretagne.

«Ils ont délibérément ciblé les ligues inférieures, estimant que parce que les joueurs y gagnent moins, ils seraient plus susceptibles d’accepter un pot-de-vin», a déclaré Adrian Hansford, un enquêteur de la National Crime Agency.

Swaibu insiste sur le fait qu’il n’a participé à la manipulation d’aucun résultat. Mais juste l’offre d’argent était inappropriée, et Swaibu veut que les joueurs le sachent.

«Beaucoup de gens ne comprennent probablement pas ce que j’ai vécu», a-t-il déclaré. «Je suis tombé sur des impayés, de mauvaises relations avec les techniciens, j’ai parcouru le pays sans savoir quand ils me paieraient, sans savoir comment j’allais payer mes dépenses. De nombreuses variables entrent en jeu lorsque vous prenez ce genre de décisions.

Les truceurs de match cibleront les joueurs vulnérables, pas nécessairement pour manipuler le résultat, mais pour que d’autres choses se produisent pendant le match.

«Ils savent peut-être que vous avez un problème de jeu, que vous aimez jouer. Ils vous demanderont votre numéro, ils vous ajouteront sur Instagram ou sur un autre réseau social “, a-t-il déclaré.” Ensuite, avant que vous ne le sachiez, vous penserez que vous avez un nouvel ami, mais cette personne vous mènera au point où un jour il vous demandera: ‘ Avez-vous déjà pensé à gagner intentionnellement un carton jaune ou rouge?

L’incertitude financière dans les ligues inférieures, à la suite de la pandémie de coronavirus, pourrait conduire plus de joueurs à être tentés de participer à ces matchs.

«L’homme qui répare les fêtes et qui corrompt est au courant de toute l’actualité de la presse. Il a presque un groupe de personnes qu’il peut manipuler », a-t-il expliqué. «Alors ils ne viendront pas vers vous et vous diront: ‘Je vous donnerai 10, 20, 30 000 livres. Ils pourraient plutôt vous dire: «Je vous donnerai 1 000 £ si vous venez à cette réunion, mais je ne veux pas que vous fassiez autre chose».

«Ce n’est peut-être qu’une façon de vous préparer, car cela vous amène à dire: ‘Eh bien, je vais aller à la réunion. Ce n’est pas illégal, n’est-ce pas?

Cela peut conduire à une fin de carrière comme celle de Swaibu, avec une suspension à vie.