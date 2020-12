«Liche» Durán a dénoncé les menaces de mort après avoir commenté le Deportivo Cali sur ESPN FC Radio Colombia / (Twitter: @licheduran).

Après la fin de la saison 2020 pour le Deportivo Cali avec l’élimination de la Copa et de la Liga BetPlay Dimayor, en plus du Copa Conmebol Sudamericana, les réactions et l’analyse de l’équilibre du club du sucre n’ont pas attendu dans les programmes de débat sportif de Colombie.

Eh bien, dans l’édition du mardi 1er décembre de l’espace de débat ESPN FC Radio Colombia du réseau international acquis par Walt Disney, la journaliste sportive Lizet Durán Acevedo, également connue sous le nom de “ Liche ”, a répondu à la question de savoir si le Cali il avait “ perdu l’année ” dans sa campagne 2020 et quelle note donnerait-il au club.

Dans son discours, la présentatrice de Noticias RCN a déclaré que bien que Cali ait montré un style de jeu attrayant et de haut niveau tout au long de la saison, le manque de résultats l’aurait fait “ perdre l’année ” au niveau. football, arguant que le «presque» dans le football ne fonctionne pas.

Voici la transcription textuelle du commentaire fait par le communicateur en participant à la table de discussion avec les journalistes, Francisco Vélez, Nicolás Samper et Sebastián Heredia, ainsi que les anciens joueurs et commentateurs Iván René Valenciano et Víctor Hugo Aristizábal:

Les choses par nom, quel était l’objectif, ont-elles été atteintes ou non? Éliminé de la Ligue, éliminé du tournoi international … Je pense que, autant qu’on aime la façon dont il joue au football, le «presque» dans ce sport ne fonctionne pas. «Il a presque réussi», «il a presque réussi», «il a failli marquer un but», et c’est définitivement hors de contexte à tout point de vue lorsque vous êtes éliminé des deux compétitions dans lesquelles vous étiez en vie.

S’il obtient une place à Sudamericana, ce sera «sauver quelque chose», mais l’année ne s’arrête pas là. Pour moi: sur 10, il en a 5, car j’aime le football que le professeur Arias montre avec Cali

Cette appréciation de «Liche» a été enregistrée par les fans d’autres clubs de football professionnels colombiens, qui ont pris le commentaire comme une moquerie et ont laissé entendre qu’avec le mot «presque», le journaliste aurait fait référence à Cali.

L’intervention de «Liche» Durán sur ESPN FC Radio Colombia a suscité la polémique sur les réseaux sociaux / (Twitter: @ Lamechaporsiem2).

Le lendemain, Durán a précisé qu’à aucun moment il n’avait tenté de dénigrer l’intégrité de Cali et a donné des explications sur ses arguments pour commenter la mauvaise saison finale du club de sucre.. Cependant, ce qui a attiré l’attention et suscité l’inquiétude des journalistes et des adeptes des réseaux sociaux, c’est la plainte déposée par “ Liche ” via Instagram où il a même alerté les autorités qu’il était victime d’intimidation et de menaces de mort à son encontre. et sa famille.

Ensuite, la déclaration à l’opinion publique de la journaliste, où elle a regretté ce qui s’est passé et a fini par dire «Je t’aime tellement le football, mais aujourd’hui tu me fais mal!“:

‘Liche’ Durán a dénoncé des menaces de mort contre lui après avoir donné un avis sur la campagne du Deportivo Cali sur ESPN FC Radio Colombia / (Instagram: licheduran).

“ Liche ” a déclaré que pour se protéger des menaces et faire de même avec sa fille, elle a dû dénoncer aux autorités les personnes qui lui avaient écrit pour porter atteinte à sa vie sur les réseaux sociaux, en plus a déclaré que c’était la première fois que quelque chose de similaire lui arrivait, sachant même qu’au milieu de nombreuses femmes en ont été victimes dans d’autres circonstances en raison de la question du genre.

C’est ainsi que les choses se passent, dans l’émission du mercredi 2 décembre de ESPN FC Radio Colombia, Óscar Córdoba il a entamé son accueil et son intervention assez indigné et rejetant la situation qui était présentée sur Twitter avec les commentaires, les moqueries et les menaces dont son collègue a été victime. “Ce qui arrive à” Liche “est très laid … ils ont menacé de la tuer pour ses critiques et de dire” presque “”, a déclaré l’exportateur de l’équipe nationale colombienne et Deportivo Cali.

