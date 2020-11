Ils capturent un enseignant accusé d’avoir abusé sexuellement de quatre élèves d’une école à Ibagué / (El Nuevo Día).

Le Bureau du Procureur général de la Nation a imputé des accusations et par l’intermédiaire de la huitième cour pénale municipale des garanties, a défini une mesure d’assurance contre José Vicente Lozano, professeur d’éducation physique à l’école San Pedro Alejandrino à Ibagué, accusé d’avoir abusé de quatre élèves de la établissement d’enseignement.

Un procureur affecté au Centre pour l’attention globale aux victimes d’abus sexuels (Caivas) de la section de Tolima, a adressé la pétition à un juge à Ibagué qui a pris la décision d’envoyer Lozano dans une prison comme mesure de sécurité préventive pour avoir prétendument violé l’intégrité physique et sexuelle d’étudiants de 14, 15, 17 et 18 ans.

Les faits dont le détenu est accusé se seraient produits le 18 novembre 2019. Les plaintes des mineurs d’alors rendent compte de caresses et attouchements à caractère sexuel lorsque les victimes étudiaient à l’école.

Pour les accusations susmentionnées, le Sijín de la police métropolitaine d’Ibagué a arrêté l’enseignant dans le quartier de San Pedro Alejandrino, avec un mandat d’arrêt contre lui délivré par le huitième tribunal pénal municipal des garanties.

Selon la grand-mère de l’une des victimes, les scénarios de harcèlement sont survenus après que les femmes ont été envoyées dans une salle des archives de l’école.

L’année 2019 était sur le point de se terminer, les trois filles étaient en 10e année et le Sena les a envoyées effectuer les pratiques à l’opposé dans la salle des archives de l’école, afin qu’elles puissent l’organiser. Là, le professeur Vicente, de l’éducation physique, est arrivé, indiquant qu’il allait leur enseigner des cours d’éducation sexuelle, qu’ils étaient déjà adultes.

La grand-mère de l’ex-élève a déclaré au média régional Tolima Alert qu’apparemment le professeur d’éducation physique aurait menacé les élèves de leur faire perdre le sujet s’ils leur disaient qu’il les touchait et leur donnait des baisers, et que s’ils parlaient, personne n’allait le faire. croyez.

Par la suite, le parquet de la section d’Ibagué a retrouvé le témoignage d’une autre victime qui racontait les exactions dont elle avait été l’objet par le même enseignant en 2009, dans des piscines situées dans un quartier de la ville qui sont prêtées à des établissements d’enseignement.

En novembre 2019, les victimes ont décidé de raconter ce qui était arrivé à l’un des employés du service de nettoyage, qui à son tour a escaladé la situation au presbytère de l’école pour informer les autorités et fournir de l’aide. par le psychologue de l’institution, afin qu’elle puisse les écouter et les assister.

L’homme de 50 ans a été puni de licenciement et de disqualification pour une durée de 11 ans par le Bureau du Procureur général de la Nation, après avoir démontré que l’enseignant avait harcelé et assiégé physiquement et verbalement, à des fins sexuelles non consensuelles, deux élèves mineurs qui ont été indûment touchés dans leurs parties intimes à l’intérieur d’une salle de classe.

Ainsi, tandis que les procès progressent, les accusés resteront en prison intra-muros pour avoir commis des crimes de liaison charnelle ou d’acte sexuel abusif avec une personne incapable de résister aggravée. Dans la matinée du mercredi 25 novembre, le défendeur n’a accepté aucune des accusations portées devant le tribunal qui fait avancer l’affaire.

