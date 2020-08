Dans l’image, l’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006). . / Ernesto Arias / Archives

San Francisco, 28 août (.) .- L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006), qui est assigné à résidence aux États-Unis alors que son processus d’extradition est en cours de décision, pourra sortir dans la rue pendant quatre heures chaque jour, a décidé ce vendredi le juge qui s’occupe de l’affaire.

Dans une ordonnance du tribunal à laquelle . a eu accès, le magistrat Thomas Hixson du tribunal du district nord de Californie a accepté la demande de l’avocat de l’ancien président, à laquelle ni les services pénitentiaires ni le bureau du procureur ne s’étaient opposés.

Bien que Toledo ait été arrêté par les autorités américaines en juillet 2019, la majeure partie du processus judiciaire à ce jour s’est concentrée sur la détermination de l’existence d’un risque de fuite et de la possibilité pour l’ancien président de sortir de prison, ce à quoi finalement, le juge a accepté en mars en raison du risque dans les prisons dû à la pandémie de COVID-19.

Depuis, l’ancien président est resté chez lui en résidence surveillée, bien que les services pénitentiaires de Californie aient rapporté en avril qu’il avait quitté son domicile à quatre reprises pour se rendre à la plage et aux maisons voisines, ce qui lui a valu les réprimandes du magistrat.

Depuis lors, le comportement de Toledo a été adapté aux conditions de l’assignation à résidence, le juge a donc décidé de faire droit à cette demande de son avocat.

L’ancien président est accusé d’avoir reçu jusqu’à 35 millions de dollars de l’entreprise de construction Odebrecht en échange de favoriser l’entreprise brésilienne dans ses affaires au Pérou, alors qu’il était encore président et a passé les dernières années en fuite de la justice péruvienne dans le domaine de Baie de San Francisco, aux États-Unis.

Selon les enquêtes du bureau du procureur, Toledo a reçu des pots-de-vin millionnaires d’Odebrecht par l’intermédiaire de l’homme d’affaires péruvo-israélien Josef Maiman, qui aurait par la suite déposé cet argent sur des comptes au Costa Rica, y compris la société Ecoteva, fondée par la belle-mère de l’ancien président.

Maiman, qui réside en Israël, a accepté à la fin de l’année dernière d’être un « collaborateur efficace » (dénonciateur) du parquet péruvien, après avoir déclaré avoir prêté les comptes de ses sociétés pour recevoir quelque 35 millions de dollars d’Odebrecht pour Toledo.

Pour cette raison, l’ancien gouverneur est inculpé de la commission présumée des crimes de blanchiment d’argent, de collusion et de trafic d’influence, et depuis février 2017, il dispose d’un mandat d’arrêt international et d’un mandat de 18 mois de détention préventive.