L’application de messagerie WeChat est visible parmi les drapeaux américains sur cette photo d’illustration prise le 7 août 2020

Un juge a bloqué une tentative du gouvernement américain d’interdire l’application chinoise de messagerie et de paiement, WeChat.

Le juge Laurel Beeler, magistrat américain, a déclaré que l’interdiction soulevait de sérieuses questions liées au premier amendement de la constitution, garantissant la liberté d’expression.

Le ministère du Commerce avait annoncé une interdiction sur WeChat apparaissant dans les magasins d’applications américains à partir de dimanche, la fermant effectivement.

L’administration Trump a allégué qu’elle menaçait la sécurité nationale.

Il indique que l’application pourrait transmettre les données des utilisateurs au gouvernement chinois.

WeChat et la Chine ont fermement nié cette allégation. Tencent, le conglomérat propriétaire de WeChat, avait précédemment qualifié l’interdiction américaine de « malheureuse ».

La décision intervient juste après que TikTok, qui a également été nommé dans l’ordonnance du ministère du Commerce, a conclu un accord avec les entreprises américaines Oracle et Walmart pour leur permettre, espérons-le, de continuer à fonctionner.

Que s’est-il passé au tribunal?

L’affaire a été portée devant les tribunaux après qu’un groupe d’utilisateurs américains de WeChat a contesté le décret du président Donald Trump visant à fermer WeChat dans le pays.

Le ministère américain de la Justice a fait valoir que le blocage du décret « contrarierait et déplacerait la détermination du président de la meilleure façon de faire face aux menaces à la sécurité nationale ».

Cependant, le juge Beeler, siégeant à San Francisco, a noté que « si les preuves générales sur la menace à la sécurité nationale liée à la Chine (concernant la technologie et la technologie mobile) sont considérables, les preuves spécifiques concernant WeChat sont modestes ».

Pourquoi les États-Unis veulent-ils que les applications soient interdites?

Dans un communiqué, le secrétaire du département américain du Commerce, Wilbur Ross, a déclaré que la décision de bloquer l’application avait été prise « pour lutter contre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains ».

Le département a déclaré que WeChat a collecté « de vastes étendues de données auprès des utilisateurs, y compris l’activité du réseau, les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche ».

L’histoire continue

La déclaration de vendredi du département du commerce a déclaré que le Parti communiste chinois au pouvoir « a démontré les moyens et les motifs d’utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis ».

Tencent, qui possède WeChat, a déclaré que les messages sur son application étaient privés.

Plus qu’une simple application

Boîte d’analyse par James Clayton, journaliste technologique en Amérique du Nord

WeChat est utilisé par près de 20 millions de personnes aux États-Unis – et presque exclusivement par la diaspora chinoise et d’Asie du Sud-Est.

Il est difficile de décrire à quel point c’est important dans la vie des gens. Ce n’est pas seulement une application, pour de nombreuses personnes, WeChat EST leur téléphone mobile. C’est comme Amazon, Facebook, WhatsApp, Tinder et bien plus encore, en un seul.

Une expatriée malais m’a dit qu’elle «pleurerait» si l’application était bloquée. Elle m’a dit que sa famille avait passé du temps à montrer à sa mère âgée comment utiliser WeChat – et qu’elle craignait de ne pas pouvoir communiquer avec elle si l’interdiction entrait en vigueur.

Fait intéressant cependant, nous n’avons pas beaucoup entendu parler des propriétaires de WeChat – Tencent. Pourquoi? Eh bien, Tencent est l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde – et possède un énorme marché en Amérique. Si le président Trump devait aller plus loin et cibler cette section de l’entreprise, cela piquerait vraiment.

Qu’est-ce que WeChat?

WeChat a été mis en place en 2011. Il s’agit d’une application polyvalente permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages, d’effectuer des paiements mobiles et d’utiliser les services locaux. Elle a été décrite comme une « application pour tout » en Chine et compte plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels.

Comme toutes les plateformes de médias sociaux chinoises, WeChat doit censurer le contenu que le gouvernement juge illégal. En mars, un rapport indiquait que WeChat censurait les mots clés sur l’épidémie de coronavirus dès le 1er janvier.

Mais WeChat insiste sur le fait que le cryptage signifie que les autres ne peuvent pas «espionner» vos messages, et que le contenu tel que le texte, l’audio et les images ne sont pas stockés sur ses serveurs – et sont supprimés une fois que tous les destinataires les ont lus.