Une cour d’appel fédérale a autorisé le rétablissement d’une règle par le gouvernement du président Donald Trump de refuser les cartes vertes aux immigrants qui utilisent des avantages publics tels que des coupons alimentaires pendant qu’il analyse l’affaire.

Monde de Miami/ Telemundo 51

Cette décision, rendue le jour du scrutin, était le tournant vertigineux le plus récent dans une bataille juridique sur la disposition controversée qui, selon l’administration Trump, contribue à assurer l’arrivée de personnes autosuffisantes dans le pays.

Lundi, le juge fédéral Gary Feinerman de Chicago a annulé la mesure et les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) ont cessé de l’appliquer aux demandes en instance. Les avocats du gouvernement ont contesté et la Cour d’appel du 7e circuit a suspendu la décision le lendemain, permettant aux restrictions de s’appliquer à nouveau.

Le porte-parole de l’USCIS, Matthew Bourke, a déclaré mercredi que l’agence réappliquerait immédiatement la règle aux affaires en suspens, mais sans “réexaminer une demande ou une pétition approuvée” sur la base de la décision de lundi.

En vertu de la disposition de l’administration Trump, les autorités peuvent refuser la résidence permanente aux immigrants légaux s’ils utilisent des bons d’alimentation, des soins de santé Medicaid ou d’autres avantages publics. Les candidats aux cartes vertes doivent démontrer qu’elles ne seront pas un fardeau pour le pays ou des «charges publiques».

Les défenseurs des droits des immigrants y voient un “test de richesse”, tandis que les experts de la santé publique ont déclaré que cela entraînerait de pires conditions de santé et des coûts plus élevés, car les immigrants à faible revenu sont confrontés au dilemme de choisir entre les services dont ils ont besoin et leur tentative de rester légalement dans le pays.

La Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés (ICIRR) et le comté de Cook ont ​​intenté une action en justice à Chicago et ont prévu de présenter leurs arguments à la cour d’appel ce mois-ci.

“Il n’est pas surprenant que l’équipe de Trump tente de supprimer les barrières qui ne permettraient pas d’appliquer sa définition illégale de la charge publique, même après des réponses rapides des tribunaux cette semaine”, a déclaré le procureur américain dans un communiqué mercredi. Comté de Cook, Kim Foxx, dont le bureau a présenté des arguments dans l’affaire. “Je suis convaincu que la loi prévaudra ici et que les immigrants à travers les États-Unis seront traités équitablement comme des êtres humains tant que cela est défini dans le processus d’appel.”

Le démocrate Joe Biden a promis de mettre fin à la politique s’il est élu président.

En janvier, la Cour suprême fédérale a annulé une suspension de la règle après le dépôt de poursuites. Cependant, un juge fédéral de New York a suspendu sa demande en raison de la pandémie de coronavirus. En septembre, la Cour d’appel du 2e circuit avait annulé cette suspension et les règlements entraient en vigueur au niveau national.