Un juge fédéral de New York a statué ce samedi que le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Chad Wolf, n’occupait pas légalement son poste lorsqu’il a suspendu et limité les protections qui existaient pour ceux qu’on appelle les «rêveurs», de sorte que ces mesures sont désormais invalides .

La décision, émanant du tribunal du district est de New York, intervient après que Wolf a publié une ordonnance en juillet dernier déclarant que de nouvelles applications au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants ils ne seraient pas admis et que les renouvellements étaient limités à un an au lieu de deux.

La décision de Wolf était une réaction au blocage par la Cour suprême américaine en juin d’une tentative de l’administration Donald Trump de mettre fin au programme DACA, conçu et mis en œuvre sous la présidence de Barack Obama.

Le juge Nicholas Garaufis, auteur de la décision de samedi, a souligné qu’une conférence judiciaire serait organisée pour se prononcer sur les détails liés à l’ordonnance.

“Wolf n’était pas légalement secrétaire du département de la Sécurité intérieure (…) lorsqu’il a publié le mémorandum Wolf” qui a suspendu le DACA, indique le document judiciaire.

Karen Tumlin, l’un des avocats dans l’affaire et directrice de l’organisation Justice Action Center basée à Los Angeles, a assuré aux médias locaux que la décision de samedi supposait que “les efforts du mémorandum Wolf pour mettre fin aux avec le programme DACA, ils ont été annulés ».

Tumlin a déclaré que la peine affectait plus d’un million de personnes, y compris les plus récents candidats au DACA et ceux qui avaient demandé une prolongation de deux ans.

“C’est une journée pleine d’espoir pour beaucoup de jeunes de ce pays”, a-t-il ajouté.

Dans sa décision, le juge a décrit une série de changements illégitimes dans les postes de direction au Department of Homeland Security, l’agence responsable de l’application de la loi en matière d’immigration, qui affecterait à la fois le leadership de Wolf et celui de son prédécesseur, Kevin McAleenan.

Sur la base du texte des opérations d’ordre de succession, ni McAleenan ni Wolf n’avaient l’autorité légale pour servir de secrétaire par intérim. Par conséquent, le mémorandum Wolf n’était pas un exercice d’autorité légale », explique-t-il.

La sentence fait partie d’une affaire en cours de développement présentée par un bénéficiaire de la DACA, Martín Jonathan Batalla Vidal, et six autres personnes contre le Département de la sécurité intérieure, qui a commencé face aux tentatives de l’État du Texas de mettre fin à la « rêveurs ».