ATLANTA (AP) – Un juge fédéral réfléchit à l’opportunité d’ordonner à la Géorgie de modifier le déroulement des élections dans l’État à sept semaines des élections générales de novembre.

Les avocats des défenseurs de l’intégrité électorale, qui ont intenté une action en justice contre le système électoral de la Géorgie, demandent à la juge de district américaine Amy Totenberg d’ordonner à l’État d’abandonner ses nouvelles machines à voter en faveur de bulletins de vote imprimés à la main, entre autres changements. Ils affirment que le système électoral actuel de la Géorgie ne permet pas aux électeurs d’avoir la certitude que leur vote est compté avec précision, ce qui, selon eux, est un fardeau inconstitutionnel sur le droit de vote.

Les avocats de l’État ont rétorqué que la Géorgie avait fait de grands progrès ces dernières années pour mettre à jour et sécuriser son infrastructure électorale. Les militants n’ont montré aucun poids réel sur leur droit de vote, et les changements qu’ils réclament seraient extrêmement coûteux et difficiles à mettre en œuvre, en particulier avec le vote anticipé qui devrait commencer dans quatre semaines, soutient l’État.

Alors qu’une audience de trois jours sur les demandes de changements immédiats des militants s’est terminée lundi, Totenberg n’a pas indiqué quand elle se prononcerait. Les questions qu’elle a posées tout au long de l’audience et lors des déclarations de clôture des avocats semblaient indiquer qu’elle était disposée à demander au moins quelques modifications.

Le procès initialement déposé en juin 2017 visait les machines à voter à écran tactile obsolètes et sans papier que la Géorgie utilisait depuis 2002. L’État a acheté l’année dernière un nouveau système électoral qui comprend des machines à écran tactile qui impriment un bulletin de vote papier lu par un scanner. Il a été acheté à Dominion Voting Systems pour plus de 100 millions de dollars.

Totenberg a été très critique à l’égard de l’État dans le passé, affirmant que les responsables électoraux ont longtemps ignoré les problèmes clairement évidents avec les anciennes machines, ainsi que d’autres failles de sécurité flagrantes dans le système électoral.

Robert McGuire, un avocat de la Coalition pour une bonne gouvernance et des électeurs individuels, a rappelé les avertissements antérieurs de Totenberg à l’État dans son plaidoyer de clôture. Il a noté que Totenberg avait précédemment déclaré à l’État qu’un nouveau système de vote devrait répondre au besoin de «processus électoraux transparents, justes, précis et vérifiables qui garantissent le droit fondamental de chaque citoyen à voter de manière responsable».

L’histoire continue

Toutes les preuves présentées au tribunal montrent que le nouveau système de l’État utilisant des dispositifs de marquage des bulletins de vote « ne satisfait à aucune de ces exigences », a déclaré McGuire.

En plus de demander à Totenberg d’ordonner le passage aux bulletins de vote papier marqués à la main, McGuire lui a également demandé d’ordonner à l’État d’avoir des sauvegardes papier du registre du scrutin dans chaque bureau de vote pour enregistrer les électeurs, afin de s’assurer que chaque marque faite par un électeur sur un les bulletins de vote sont comptés ou examinés et pour assurer des vérifications post-électorales significatives.

Les experts appelés par les militants ont témoigné lors de l’audience que les machines à voter de l’État ne sont pas sécurisées et ne peuvent pas être sécurisées, et que l’État ne teste pas suffisamment les machines avant les élections. Comme preuve d’un «durcissement» insuffisant du matériel électoral, McGuire a signalé que des jeux avaient été trouvés chargés sur des ordinateurs électoraux dans plusieurs comtés.

Les problèmes avec les nouveaux carnets de scrutin électroniques de la Géorgie ont contribué à des heures de lignes pendant les élections primaires de juin, un problème qui pourrait être atténué par des sauvegardes papier, a fait valoir McGuire.

Les procédures d’audit que la Géorgie a prévues sont insuffisantes et dénuées de sens, en partie parce que les bulletins de vote sont marqués par des machines plutôt que par des électeurs et des recherches ont montré que les électeurs ne peuvent ou ne veulent pas vérifier leurs bulletins de vote avant de les soumettre, a déclaré McGuire.

Les scanners qui totalisent les votes doivent être réglés de sorte que lorsqu’ils lisent des bulletins de vote marqués à la main, qui sont actuellement utilisés pour le vote des absents, ils comptent ou signalent pour examen toute note faite par un électeur, a déclaré McGuire.

Bryan Tyson, un avocat de l’État, a déclaré que les militants proposaient «des théories et des spéculations recyclées» plutôt que des preuves réelles de problèmes avec le système électoral géorgien ou d’un fardeau inconstitutionnel sur leur droit de vote.

Il a déclaré qu’ils avaient ignoré tous les changements et mises à niveau que l’État avait apportés ces dernières années et qu’une combinaison irréaliste de facteurs devrait exister pour que les machines à voter soient manipulées.

Lors du vote anticipé, les électeurs peuvent se rendre dans n’importe quel bureau de vote du comté où ils vivent, de sorte que tous les sites devraient avoir toutes les versions de bulletin de vote possibles pour ce comté. Organiser et gérer cela serait une entreprise majeure, en particulier les comtés les plus peuplés, et les coûts d’impression seraient importants, a déclaré Tyson.

Tyson a fait valoir qu’il y avait un désaccord au sein de la communauté électorale sur la portée des audits et a déclaré que la Géorgie était en avance sur la plupart des États avec l’exigence d’un audit post-électoral rigoureux inscrit dans la loi l’année dernière.

Totenberg a semblé privilégier l’idée des sauvegardes papier des carnets de vote dans les bureaux de vote comme solution réalisable à un problème avéré avec les carnets de vote électroniques. Elle semblait également préoccupée par les règles d’audit de l’État et par le fait que lorsque les électeurs ne remplissent pas complètement les ovales d’un bulletin de vote, les scanners peuvent ne pas compter ou signaler certaines notes pour examen.