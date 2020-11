Le procès visait à invalider des millions de votes exprimés par courrier, faisant valoir que la capacité des électeurs à corriger les erreurs sur leurs bulletins de vote dans certains comtés nuit au parti républicain de Trump. . / Tracie Van Auken / Archives

Washington, 21 novembre . .- Un juge fédéral a rejeté samedi le procès le plus important que la campagne du président sortant, Donald Trump, avait présenté en Pennsylvanie, et l’a laissé pratiquement sans options pour inverser le résultat des élections dans cet État. De quoi dépendent les clés de la Maison Blanche.

La décision du juge Matthew Brann implique que les comtés de Pennsylvanie ont les mains libres pour certifier le résultat des élections du 3 novembre, dont l’échéance est respectée ce lundi, et confirmer ainsi le président élu, Joe, comme vainqueur du territoire. Biden.

Le procès visait à invalider des millions de votes exprimés par courrier au motif que la capacité des électeurs à corriger les erreurs sur leurs bulletins de vote dans certains comtés nuit au parti républicain de Trump.

Le magistrat a jugé que la campagne Trump avait eu recours à “des arguments juridiques et des allégations spéculatives défectueux et sans fondement” dans sa tentative de rejeter des millions de votes.

“Aux États-Unis d’Amérique, cela ne peut justifier la suppression du droit de vote pour un seul électeur, et encore moins pour tous les électeurs dans son sixième État le plus peuplé”, a écrit Brann.

La décision marque un profond revers pour la stratégie juridique de la campagne Trump, qui a déjà perdu d’autres affaires en Pennsylvanie, en plus du Michigan, de la Géorgie, du Nevada et de l’Arizona dans sa plainte sans preuve de fraude électorale.

Ce procès était le dernier procès majeur actif en Pennsylvanie, et l’avocat du président sortant, Rudy Giuliani, l’a personnellement défendu lors d’une audience mardi dernier.

Sans la Pennsylvanie, il est pratiquement impossible pour Trump d’annuler les résultats des élections, puisque l’avantage de Biden au Collège électoral est tel (306 voix contre 232) que le président actuel devrait démontrer une fraude majeure dans plusieurs les États pour l’emporter.

Trump a déjà subi deux autres revers ce vendredi: le premier en Géorgie, qui a certifié la victoire de Biden; et le second au Michigan, où deux législateurs d’État qu’il a invités à la Maison Blanche ont affirmé, après la réunion, qu’ils n’avaient aucune information susceptible de changer le résultat des élections dans leur État.

Sans inverser le résultat dans plusieurs États, ce qui est extrêmement improbable, Trump ne sera pas en mesure d’empêcher Biden d’assumer la présidence le 20 janvier, et les moyens d’y parvenir sont fermés chaque jour qui passe.

L’équipe de Trump n’a que jusqu’au 8 décembre pour développer sa stratégie juridique, car ce jour-là, tous les États devraient avoir résolu tout différend et le gouverneur de chaque territoire doit envoyer les résultats certifiés au Congrès.