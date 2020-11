Un juge fédéral a rejeté lundi une autre tentative républicaine d’invalider près de 127000 votes à Houston parce que les gens les ont déposés depuis leur véhicule dans les centres de vote qui ont été installés de cette manière en raison de la pandémie de coronavirus.

Monde de Miami/ AP

Le procès a été intenté par des militants conservateurs du Texas qui ont protesté contre les mesures visant à faciliter le vote dans le comté de Harris, où 1,4 million de votes anticipés ont déjà été enregistrés, un nombre record. Le comté est le troisième plus peuplé du pays et l’un des plus disputés du Texas, alors que le président Donald Trump et les républicains se préparent mardi à la compétition la plus proche depuis des décennies.

La décision du juge fédéral Andrew Hanen d’entendre les arguments quelques heures avant le jour du scrutin a soulevé des inquiétudes parmi les défenseurs des droits de vote et a été rendue après que la Cour suprême du Texas a rejeté une poursuite presque identique au cours du week-end.

Hanen a déclaré que les opposants aux bureaux de vote au volant – qui étaient représentés par l’ancien président du GOP du comté de Harris, Jared Woodfill – n’avaient pas le droit de poursuivre. Il a ajouté que les gens avaient déjà voté et que les militants conservateurs avaient des mois pour intenter une action en justice.

Cependant, Hanen a exprimé des doutes sur le fait que la loi du Texas autorise quelqu’un à voter depuis son véhicule, même pendant une pandémie.

“Si je devais voter demain, je ne voterais pas depuis ma voiture juste dans le doute quant à savoir si c’est légal ou non”, a déclaré Hanen.

Après la décision de Hanen, Woodfill a accusé les autorités du comté de Harris d’utiliser sa position pour aider les démocrates à gagner mardi.

«Si le comté de Harris vote contre Trump en nombre suffisant, il pourrait perdre le Texas. Et si Trump perd le Texas, alors nous perdons les élections », a déclaré Woodfill après la décision. “En ce qui me concerne, c’est l’épicentre de tout cela.”

Lundi soir, Woodfill a interjeté appel auprès de la Cour d’appel du 5e circuit pour demander au tribunal d’interdire le vote des voitures mardi. Ce tribunal n’a pas immédiatement rendu de décision, mais les avocats du comté de Harris ont critiqué la pétition comme une «tentative de dernière minute d’affecter les élections».