Le prince Andrew a nié avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs (.)

Un livre explosif allègue que le prince Andrew est un « accro du sexe » et un « amoureux audacieux » sans limites au lit, selon des femmes qui affirment avoir été intimes avec le fils de la reine Elizabeth II après avoir été présentées par le défunt pédophile Jeffrey Epstein. La publication déclare également que le duc d’York avait ce comportement de «playboy» parce qu’il se sentait moins concerné par le rôle dans la famille de son frère, Charles d’Angleterre, et de son neveu, le prince William.

L’auteur Ian Halperin, qui publiera jeudi « Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite », s’est entretenu avec au moins une douzaine d’anciens drogués présumés. Duc d’York, qui a été relégué de ses fonctions officielles dans la famille royale britannique lorsqu’il s’est fait connaître dans les médias au sujet de son amitié scandaleuse avec Epstein.

« La plupart des femmes ont dépeint Andrés comme un parfait gentleman et ont dit que les relations étaient consensuelles », a déclaré l’écrivain dans des déclarations à Page Six. « Une femme a dit qu’il était un amant très audacieux: il n’y avait aucune limite à l’endroit où il irait dans le lit … Elle a dit: « Andrew a secoué mon monde dans la chambre », mais elle a été déçue parce qu’après cela … elle n’a plus entendu parler de lui. «

« L’un des ex-amants d’Andres a déclaré qu’il avait une dépendance sexuelle parce qu’il était toujours deuxième après le prince Charles … Il a comparé sa relation avec son frère … avec William et Harry. William est considéré comme de vrais trucs, tout comme Carlos, alors que lui et Harry étaient les méchants… Cela a conduit à son style de vie de playboy. Il ne recevait pas d’attention; Cela lui faisait se sentir spécial d’avoir ces belles femmes dans son lit« Dit l’écrivain.

Prince Andrew avec Virginia Roberts. En arrière-plan Ghislaine Maxwell

D’autre part, l’écrivain canadien a déclaré qu’il n’avait pas découvert de preuves qu’Andrés, qui a nié les allégations selon lesquelles il aurait couché avec l’esclave sexuelle d’Epstein, Virginia Roberts, avait eu des relations sexuelles avec des mineurs, mais « il ne fait aucun doute qu’Epstein a fourni des femmes à Andrew, et c’est pourquoi elles étaient amis. « . Il a ajouté: « Il avait une obsession pour les rousses, et Epstein faisait parcourir à son peuple les rues à la recherche des plus belles rousses avant de se rencontrer. »

Mais il a allégué qu’Andrew, qui insiste sur le fait que son amitié avec Epstein était purement commerciale, a commencé à craindre Epstein lorsqu’il a appris qu’il allait utiliser ses secrets pour «se sauver». Halperin a déclaré: «Epstein avait des informations et les utiliserait contre lui… La dernière fois qu’Andrew et lui se sont vus, c’était en 2011; il était à genoux suppliant Epstein de ne jamais rien révéler sur lui. Si Epstein avait un prince à genoux, imaginez le pouvoir qu’il avait sur les autres. «

Halperin a déclaré que son livre ferait la une des journaux mondiaux avec des informations jusque-là inconnues sur la relation du duc d’York avec Epstein et Ghislaine Maxwell, qui est détenue dans une prison de New York en attente de procès pour trafic sexuel.

« Je dirai une chose après mon livre, si le prince Andrew n’est finalement pas interrogé par le gouvernement fédéral, nous avons un problème majeur car je révèle une tonne de choses jamais révélées auparavant », a-t-il déclaré au journal The Sun. De plus, la couverture du livre affirme que les futurs volumes parleront d’une longue série de célébrités qui incluent des stars de la musique -Madonna et certaines déjà décédées, comme Prince et Michael Jackson-, la politique -Emmanuel Macron, le roi Salman d’Arabie saoudite-, et le sport -LeBron James-.

Livre d’Ian Halperin

Le fils de la reine Isabel II toujours dans la mire du FBI depuis n’ont pas encore collaboré à l’enquête. L’avocate américaine Gloria Allred, qui représente certaines des victimes d’Epstein, a affirmé que le prince Andrew était « Éviter et éviter » aux autorités des États-Unis en omettant de fournir une déclaration sur l’affaire.

Le duc d’York a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait proposé de témoigner devant la justice américaine, cependant, les autorités ont nié qu’il les ait contactées pour discuter de sa relation avec Epstein et Maxwell.

L’ancienne petite amie et bras droit du défunt financier, qui s’est suicidée dans sa cellule en attendant son procès en août dernier, pourrait encourir jusqu’à 35 ans de prison si elle était reconnue coupable d’avoir aidé les mineurs victimes des abus.

« En ce qui concerne les accusations concernant la nature de la relation de Duke avec Epstein, ces contes sans fondement et effrayants semblent conçus pour vendre des livres », a déclaré une personne proche de l’ex-mari de Sarah Ferguson dans des déclarations au média susmentionné.

PLUS SUR CE SUJET:

Le prince Andrew a été accusé d’avoir utilisé une marionnette de lui-même pour maltraiter ses victimes

Prince Andrew dans la ligne de mire: la décision radicale qu’il a prise de peur d’être arrêté

La peur du prince Andrew: ce que l’ex de Jeffrey Epstein dira de sa relation avec un mineur de moins de 17 ans