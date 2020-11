Roberto Sandoval aurait une relation avec le cartel Jalisco Nueva Generación (Photo: TERCERO DÍAZ / CUARTOSCURO)

Bureau du procureur général de Nayarit (FGJ) a rapporté qu’un juge de contrôle a émis un mandat d’arrêt contre Roberto Sandoval Castañeda, ancien gouverneur de Nayarit, pour le probable délits de détournement de fonds et exercice abusif de fonctions, au détriment du Fonds d’investissement et de réinvestissement pour la création et le soutien des entreprises sociales de l’Etat de Nayarit (FIRCAES).

Selon l’agence, c’est le 4 novembre qu’ils ont obtenu le mandat d’arrêt correspondant contre lui d’un juge. Ce même jour il a tourné collaboration avec la garde nationale Oui De même, les lettres de collaboration ont été envoyées aux États, à la FGR, accompagnées des alertes d’immigration correspondantes et de la demande de carton rouge d’Interpol pour leur recherche et leur détention.

Selon la FGJ le dossier d’enquête de 2018 a été poursuivi par une plainte présentée par la Commission de la vérité.

Jusqu’au moment Roberto Sandoval est un fugitif de la justicePar conséquent, le bureau du procureur a exhorté tous les citoyens ou toute institution à ce que, s’ils ont des informations sur sa localisation, les partagent avec eux dès que possible.

Le bureau du procureur a demandé à Interpol de retourner un carton rouge contre Sandoval (Photo: File / Cuartoscuro)

Le bureau du procureur a précisé que les informations du renseignement ont confirmé que l’ancien gouverneur n’est plus à Nayarit, que dans les derniers jours il était dans les états de Jalisco et Nuevo León. De plus, il est présumé que Sandoval soupçonnait déjà ou savait qu’il y avait un mandat d’arrêt contre lui.

De même, suite à une injonction, les autorités ils ont assuré les propriétés que vous avez à votre nom, “Dont elle a été menée en tant que propriétaire et dont elle a été accréditée comme destinataire final même si elles sont au nom de figures de proue”.

Il a été ordonné que les maisons assurées soient mises à disposition dans l’administration du Comité des biens assurés, confisqués et abandonnés de l’État de Nayarit, pour continuer la voie légale et les remettre au trésor public et aux personnes de l’entité en réparation du dommage.

Pendant ce temps, le bureau du procureur a ajouté que dans les prochains jours l’enquête sur divers dossiers se terminera afin de les déterminer, les efforts seront donc renforcés pour capturer Roberto Sandoval et exécuter les ordonnances des tribunaux pour les crimes de juridiction commune.

En mars dernier, Roberto Sandoval a souligné être innocent et être quelqu’un qui montre son visage (Photo: spécial)

Concernant le mandat d’arrêt actuel, le parquet indique que s’il est coupable, il pourrait être condamné jusqu’à 20 ans de prison, disqualification et réparation des dommages pour environ 20 millions de pesos.

«Sur la base de ses déclarations en ce sens qu’il est innocent, vous êtes exhorté à ne pas vous enfuir, qu’il ne quitte pas le pays et que, comme il l’a rappelé, il comparaît devant le juge qui l’exige », a conclu le parquet dans sa déclaration cet après-midi.

Roberto Sandoval Castañeda a été gouverneur de Nayarit de 2011 à 2017 Au cours de son administration, la violence et l’insécurité liées au crime organisé se sont intensifiées de façon dramatique, À la fin de son mandat, il a été dit qu’il avait des liens avec le trafic de drogue.

Depuis le 17 mai 2019, les États-Unis l’accusent de liens avec le trafic de drogue au Mexique, après avoir reçu des pots-de-vin de la part du Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG), Il a gelé les comptes que l’ancien président de l’État détenait dans l’Union américaine et a interdit l’entrée dans son pays. Cependant, en mars dernier, il a assuré qu’il y avait de la désinformation autour de la question et a prétendu être innocent.

«J’ai toujours montré mon visage, j’ai été à l’affût. Je suis joignable. J’ai la tranquillité d’esprit que l’innocence demeure, ceux qui ne trouvent pas d’endroit où aller même s’ils finissent par les retrouver », a-t-il alors déclaré dans une interview à Radio Fórmula.

