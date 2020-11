Le médecin n’a pas été abattu ni sa voiture brûlée avec des cocktails Molotov (Facebook / La Opinion Igualteca)

Le procureur général de l’état de Morelos (FGM) a précisé que la mort du médecin David Armando Suayfeta Mendez a été causé par congestion viscérale, après avoir inhalé du monoxyde de carbone et s’être endormi avec la climatisation allumée dans la cabine d’une camionnette; après cela, une panne électrique le moteur a provoqué un incendie et il a été laissé inconscient par la fumée. Il a subi des brûlures sur 85% de son corps.

«Résultat de l’analyse d’expertise effectuée, on en déduit au préalable que L’accident avait une origine NON CAUSÉE OU INTENTIONNELLE, et que l’incendie à l’intérieur de la cabine provenait d’une panne due à une surchauffe des lignes de distribution électrique du véhicule, originaire de la zone occupée par la boîte à fusibles», A créé l’institution ministérielle.

Ainsi, l’agence a déterminé que Le médecin de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) n’a pas été tué par balle, ni attaqué avec des cocktails Molotov pour incendier le véhicule et est mort de calcination., tel que rapporté dans divers médias locaux et nationaux.

“Le corps présentait des blessures de l’extérieur exposition directe au feu sur environ 85 pour cent de la surface corporelle, lors de la réalisation de l’autopsie légale, La congestion viscérale généralisée est établie comme la cause du décès, avec des données macroscopiques dans la trachée qui déterminent que la personne maintenant décédée a inhalé du monoxyde de carbone“A été spécifié dans une déclaration.

«Je me joins au chagrin des amis, de la famille et du personnel médical pour la mort de notre ami David Suayfeta Méndez. Chirurgien exemplaire, fils et père aimant, cher ami», a publié le député du District IX (Photo: Facebook / Keila Figueroa)

Les événements se sont produits dans le parking de l’hôpital général de la zone n ° 5 de la commune de Zacatepec, entre 04h30 ce samedi 21 novembre. Selon les rapports de presse, le médecin de l’IMSS avait terminé son quart de travail lorsqu’il est allé se reposer dans son camion noir, mais il aurait allumé la climatisation, selon le bureau du procureur de Morelos.

“À partir de 06:11 heures de ce samedi 21 novembre l’intervention d’expert a été réalisée sur les lieux, où des éléments du service médico-légal ont procédé à la levée légale d’un homme comme personne inconnue, qui se trouvait à l’intérieur d’un pick-up Chevrolet Cheyenne, avec des plaques d’immatriculation HC-3982-D de l’État de Guerrero », a rapporté l’agence.

Au départ, divers portails ont publié des versions non officielles, qui attribuaient l’incendie à une attaque perpétrée par des inconnus qui auraient jeté des cocktails Molotov à l’endroit où le médecin dormait, afin de provoquer sa mort d’une manière atroce. Mais cela a été écarté par la FGM. .

Pendant la journée, des connaissances, des amis et des politiciens ont pleuré la mort. Pour sa part, IMSS Morelos a déclaré qu’il offrirait tout son soutien aux autorités pour clarifier les faits. Le député local, Keila Figueroa, s’est jointe aux condoléances aux proches pour le la tragédie est arrivée au chirurgien, qu’il a décrit comme un «père aimant et cher ami».

Les événements se sont produits sur le parking de l’hôpital général de la zone n ° 5 de la commune de Zacatepec, entre 04h30 ce samedi 21 novembre. (Photo: Facebook / IMSS Morelos)

«Au départ, il est établi que Le défunt aujourd’hui serait allé se reposer à l’intérieur du véhicule, activant la climatisation et s’endormant lorsque l’incendie s’est déclaré en raison d’une panne électrique dans la voiture., restant inconscient à cause de l’inhalation de fumée», A expliqué le bureau du procureur local.

C’était dans les locaux du bureau du procureur de la région sud, où personnel du Groupe de la criminalistique et des incendies et explosifs de la Coordination générale des services d’experts du parquet de Morelos preuves recueillies dérivé du feu. À son tour, il a fait le inspection et analyse à l’extérieur et à l’intérieur du camion.

Les experts ils ont localisé des dommages dus à la surchauffe des lignes de distribution d’électricité automobile. En échange, aucun signe «d’agents externes» tels que des conteneurs d’essence n’a été trouvé, connus sous le nom de cocktails Molotov, a souligné le bureau du procureur, coupant ainsi les reportages de la presse et des médias sociaux.

Pendant, Ce sera la Coordination Générale des Services Experts, qui sera en charge des études génétiques pour corroborer scientifiquement l’identité de la personne. De même, le bureau du procureur régional du Sud poursuivra les enquêtes.

“Nos sincères condoléances à la famille Suayfeta qui est en deuil. Nous prions pour que le bon Dieu prenne soin de l’âme de mon collègue et ami le Dr David Suayfeta Mendez qui a perdu la vie dans un incident tragique aujourd’hui”, a-t-il écrit le Collège des médecins de Morelos (Photo: Facebook / Collège des médecins de l’État de Morelos AC)

David Armando était le fils du médecin également Juan David Suayfeta González, ancien député local du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) à Morelos pour le District X, basé dans la zone Sud, de 2000 à 2003. Selon la presse, Suayfeta González a été président du conseil d’administration et est actuellement directeur de la clinique Sofía, également située à Zacatepec.

