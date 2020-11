Un membre de la mission du Fonds monétaire international qui se trouve à Buenos Aires a contracté Covid-19, selon l’organisation dans un communiqué de Washington.

“Conformément aux protocoles de santé et de sécurité convenus avec les autorités argentines, tous les membres de l’équipe du Fonds monétaire international actuellement en Argentine ont subi un test Covid-19 hier. Les résultats ont indiqué qu’un membre de l’équipe a été testé positif pour Covid-19. Le membre de l’équipe effectuera un nouveau test aujourd’hui pour confirmer la validité du résultat positif initial du test », a déclaré le porte-parole du Fonds, Gerry Rice.

La déclaration de l’agence indique qu ‘«après avoir pris connaissance des résultats, l’équipe a immédiatement informé les autorités argentines et a lancé le protocole d’isolement. L’équipe du FMI, en coordination avec les autorités, a également lancé des protocoles de recherche des contacts pour informer toutes les personnes avec lesquelles l’équipe du FMI s’est entretenue la semaine dernière. Le membre de l’équipe est actuellement asymptomatique et se sent bien ».

Enfin, le porte-parole du Fonds a ajouté que la mission continuera à faire son travail dans les prochains jours. “L’équipe continuera son travail et tiendra virtuellement ses réunions prévues pour la semaine prochaine.”

À la suite de la nouvelle, le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, le ministre de l’Économie, Martín Guzmàn, et le représentant du gouvernement argentin dans le corps, Sergio Chodos, ont déjà été isolés.

La mission du Fonds est dirigée par Julie Kozack, directrice adjointe du Département de l’hémisphère occidental, et le chef de la mission argentine, Luis Cubeddu, qui dirige une équipe de techniciens dans les domaines fiscal, monétaire et de la balance des paiements.

Kozack et Cubeddu ont rencontré en personne Silvina Batakis, secrétaire aux relations avec les provinces du ministère de l’Intérieur; à cette réunion, le ministre de la région, Eduardo «Wado» de Pedro a participé à distance.

La mission a également tenu des réunions avec des membres de l’Unité d’information financière (CRF) et des législateurs. En revanche, dans ce type de mission, les techniciens du Fonds tiennent des dizaines de réunions avec des responsables de deuxième ou troisième ligne du pays hôte, principalement du ministère de l’Économie, de la Banque centrale et des agences fiscales, comme l’AFIP dans le cas de l’Argentine. .

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le Fonds ne communique pas à la presse les noms de tous les fonctionnaires qui composent une mission.

Il convient de noter que tout au long de cette année, le Fonds a été très réticent à envoyer des missions en personne. La précédente visite, de nature politique «exploratoire», à laquelle seuls Kozack et Cubeddu sont venus, était la première mission en face-à-face en plusieurs mois envoyée par l’organisation, qui a négocié des programmes de crédit très importants avec l’Ukraine (deuxième débiteur le plus important) de manière entièrement virtuelle. du Fonds, seulement dépassé par l’Argentine) et l’Équateur.