Ministre argentin de l’économie Martín Guzmán. . / EPA / Juan Mabromata / Archives

Buenos Aires, 15 novembre . .- Un membre de la mission du Fonds monétaire international (FMI) en visite en Argentine a été testé positif au covid-19, ont informé Efe ce dimanche des sources de l’institution financière.

La personne qui a été testée positive, qui est asymptomatique, subira un nouveau test ce dimanche pour “confirmer la validité du résultat initial du test positif”, au cas où le premier test aurait été un faux positif.

Le reste de l’équipe du FMI a informé les autorités argentines après avoir pris connaissance du cas positif et a commencé le protocole d’isolement.

Des protocoles de recherche des contacts ont également été lancés pour informer «toutes les personnes rencontrées par l’équipe du FMI la semaine dernière».

Parmi les personnes qui ont eu des réunions avec l’équipe du FMI au cours desquelles la personne a été infectée figurent le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, et le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, entre autres.

La mission du FMI est dirigée par Julie Kozack et Luis Cubeddu, mais le nom du cas positif n’a pas encore été rendu public.

“L’équipe poursuivra ses travaux et tiendra virtuellement ses réunions prévues pour la semaine prochaine”, ont indiqué les mêmes sources.

L’équipe de l’organisation financière internationale est arrivée mardi dernier et prévoyait de rester à Buenos Aires pendant un peu moins de deux semaines pour entamer des négociations formelles avec les autorités.

“Le dialogue se concentrera sur l’agenda budgétaire, monétaire et structurel des autorités à moyen terme dans le but d’ancrer la stabilité macroéconomique et de jeter les bases d’une croissance inclusive et durable”, ont indiqué des sources de l’agence.

L’incertitude à laquelle est soumise l’économie argentine, bien qu’elle ait réussi à restructurer sa dette souveraine cette année, place l’accord avec le FMI à une place clé.

Outre sa troisième année de récession, elle maintient une inflation persistante, résultat d’un déficit budgétaire sans véritable financement qui se traduit par une baisse des réserves, des pressions sur les taux de change et de la pauvreté. Pendant ce temps, une maturité avec le Club de Paris au deuxième trimestre 2021 met fin à l’accord.

Les représentants du FMI souhaitent que l’opposition et la vice-présidente Cristina Fernández approuvent le programme au Congrès.

Martín Guzmán a déjà envoyé au Congrès un projet de loi pour que les futurs programmes avec le FMI et l’endettement en devises en vertu du droit étranger soient approuvés par le Parlement.

Le programme remplacera le plus gros prêt de l’histoire du FMI qui a été accordé à l’administration Mauricio Macri (2015-2019), qui n’a cependant pas pu contenir une crise économique.