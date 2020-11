Elisa Carrió et Mauricio Macri. D’autres fois, pendant la campagne électorale de Cambiemos (NA)

Il y a moins d’une semaine, Elisa Carrió a lancé le conseil politique en annonçant son soutien à Daniel Rafecas, le candidat choisi par le président Alberto Fernandez, être nommé procureur général. Dans le même temps, elle a critiqué ceux qui n’approuvaient pas cette initiative politique, comme l’ancien président Mauricio Macri ou le propriétaire du PRO, Patricia Bullrich.

Dans les dernières heures, le référent de la Coalition Civique a une nouvelle fois relancé l’opposition interne avec un message sur les réseaux sociaux adressé à l’ancien président, mais aussi aux sénateurs radicaux Martin Lousteau Oui Luis Naidenoff.

«Je partage avec Mauricio Macri que la décision et la responsabilité historique par rapport à la nomination du procureur général et au traitement de la loi Lousteau, correspond aux sénateurs d’Ensemble pour le changement. C’est ainsi que je l’ai transmis à Naidenoff il y a 60 jours », a indiqué Carrió.

Et il a ajouté: «La liberté d’expression me protège en tant que citoyen de la Nation, et je n’ai jamais fait de secret; ce que je dis en privé, je le dis en public et je ne le cache pas au public ».

Le message, selon ce qu’ils ont indiqué de leur environnement avant de consulter Infobae, vise à prévenir le bloc de sénateurs avant la réunion de la commission Justice et Affaires criminelles, prévue aujourd’hui à 15 heures, présidée par Oscar Parrilli. Et aussi à l’approche de la réunion du conseil national d’Ensemble pour le changement, mercredi prochain, à 9 heures.

Dans le même esprit que Carrió, le député provincial a également pris la parole Maricel Etchecoin: “Les sénateurs d’Ensemble pour le changement ont la responsabilité historique de ce qui s’en vient”, a-t-il déclaré.

De gauche à droite: Maximiliano Ferraro, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin, Elisa Carrió et Horacio Rodríguez Larreta

Le juge fédéral Rafecas a été choisi par le président pour assumer le bureau du procureur général, une place qui était vacante depuis la démission d’Alejandra Gils Carbó, fin 2017. Macri a promu sans succès Inés Weinberg de Roca, dont la déclaration s’est également enlisée au milieu de la discussion politique entre les deux pôles de la fissure.

La fonction de procureur général est actuellement exercée par Eduardo Casal, un fonctionnaire de carrière qui, ces dernières semaines, est devenu la cible des critiques du parti au pouvoir.

Actuellement, la loi prévoit que le procureur doit être nommé avec le vote des deux tiers des sénateurs présents. Le processus étant bloqué au Congrès et étant donné l’impossibilité d’obtenir les adhésions nécessaires, le parti au pouvoir a commencé à chercher des alternatives pour avancer de la même manière avec la nomination de son candidat. L’une de ces options consiste à modifier la loi pour que le procureur général soit élu à la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié plus un des sénateurs, pas parmi ceux présents: 37 sénateurs. Le parti au pouvoir, sans avoir besoin d’alliés, compte déjà 41 sénateurs.

Concernant les critiques que sa proposition d’approuver Rafecas a reçues, Carrió a déclaré la semaine dernière que Macri “doit décider s’il veut une justice indépendante ou s’il veut aller en prison”.. “Je ne suis pas un ami d’Alberto Fernández, mais c’est mon président. Si vous êtes républicain, vous n’êtes pas un chef du coup d’État», A souligné l’ancienne députée nationale que, à son avis,« aujourd’hui un geste institutionnel exempt de spéculation politique est nécessaire, surtout dans ces moments de tant de méfiance envers la République et les institutions ».

De plus, pour le chef de la Coalition civique, qui a reçu vendredi dernier Horacio Rodríguez Larreta et María Eugenia Vidal chez lui à Exaltación de la Cruz, Rafecas est un “moindre mal”, compte tenu d’un éventuel changement de règlement pour se présenter. un leader beaucoup plus proche de leurs intérêts. Graciana Peñafort, par exemple, a rejeté cette version.

