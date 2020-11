. / EPA / JEROME FAVRE

Les autorités douanières de Hong Kong ont annoncé qu’ils avaient saisi de plus demi-tonne de méthamphétamine caché dans un conteneur d’expédition de Mexique, qui est la plus grande cache trouvée dans l’histoire de la ville, et dont la valeur est estimée à environ 38 millions de dollars.

Le surintendant Barry Chu Yin-min, de la Bureau d’enquête douanière sur les droguesIl a expliqué aujourd’hui lors d’une conférence de presse que les autorités avaient retrouvé le médicament jeudi dernier dans 250 sacs de ciment arrivés lundi dans la ville dans un conteneur de transport.

Les agents des douanes estiment la valeur du médicament à environ 300 millions de dollars de Hong Kong (38,6 millions de dollars).

Chu a assuré que l’envoi aurait pu atteindre une valeur cinq fois plus élevée en Australie, votre destination finale.

Le responsable a souligné que la pandémie avait considérablement réduit les voyages internationaux, avec lesquels les cartels de la drogue Ils recherchent des alternatives à l’empêchement d’utiliser des «mules humaines», leur moyen de transport préféré.

Le conteneur est arrivé du Vietnam, où il est resté pendant trois mois, mais ses documents indiquaient qu’il provenait à l’origine du Mexique et était également passé par la Corée du Sud.dit le surintendant Benson Lee Tak-shun.

Les responsables ont ajouté qu’à ce jour, aucune arrestation n’a été effectuée.

Ils ont également indiqué que le ministère avait confisqué 244 kilos de méthamphétamine entre janvier et septembre de cette année, soit une augmentation de 280% par rapport à la même période l’année dernière, et qu’environ 89% de la drogue avait été trouvée dans des terminaux. chargement.

La plupart de la méthamphétamine circulant en Asie provient du soi-disant «Triangle d’Or», une zone frontalière entre Laos, Birmanie Oui Thaïlande.

Cependant, les médias locaux tels que Hong Kong Free Press soulignent que de plus en plus de médicaments arrivent en Asie en provenance d’autres pays comme le Mexique.

En vertu de la loi de Hong Kong, le trafic de drogue est classé comme un crime passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie et d’une amende de plus de 600 000 dollars.

Le cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) est présent 22 des 32 états du pays. Un contraste notable par rapport au début de la décennie, lorsque l’organisation n’avait le contrôle que dans l’état de Jalisco.

Le ministère de la Justice des États-Unis l’a considéré comme l’un des six cartels les plus importants au Mexique, et aussi l’un des cinq groupes criminels transnationaux le plus dangereux au monde.

Des rapports de la Drug Enforcement Administration (DEA) précisent que le cartel dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Le Mencho», Est présent dans les pays de Europe, Asie et Océanie.

Nemesio Oseguera “El Mencho” est aujourd’hui le trafiquant de drogue le plus recherché aux États-Unis.

Dans la liste des 10 criminels les plus recherchés par le gouvernement des États-Unis, les autorités offrent une récompense de 10 millions de dollars pour toute véritable information sur la localisation de «Mencho».

El Chapo de Asia recherché par le FBI qui est également comparé à Pablo Escobar

Le Federal Bureau of Investigation (FBI, pour son acronyme en anglais) a une nouvelle cible: Tse Chi Lop, un citoyen canadien né en Chine, que les médias ont appelé “El Chapo” asiatique pour la quantité de drogue et d’argent qui conduire.

Le trafiquant de drogue est à la tête d’un cartel que ses membres appellent «The Company» ou le syndicat Sam Gor, transportant des tonnes de méthamphétamine, d’héroïne et de kétamine (et un anesthésique rapide utilisé comme drogue du viol) à travers la région Asie-Pacifique, du Japon à la Nouvelle-Zélande.

Tse Chi Lop est également souvent comparé au baron de la drogue colombien Pablo Escobar, en raison de la puissance qu’il a acquise dans le monde de la drogue.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a calculé que le cartel, qui dissimule souvent ses médicaments dans des paquets de thé, détient une part de 40 à 70% du marché régional de la méthamphétamine, celui qui a augmenté au moins quatre fois au cours des cinq dernières années.

Selon l’agence ., Tse, 55 ans, est la principale cible de l’opération Kungur, une vaste enquête anti-narcotiques. Dirigé par la police fédérale australienne (.), il implique une vingtaine d’agences d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe. «C’est de loin le plus grand effort international jamais réalisé pour lutter contre les syndicats de la drogue asiatiques, déclarent les responsables de l’application des lois impliqués dans l’enquête. Il couvre les autorités du Myanmar, de la Chine, de la Thaïlande, du Japon, des États-Unis et du Canada. Taïwan “.

Selon un document de l’. cité par ., l’organisation “est liée ou directement impliquée dans au moins 13 cas” de trafic de drogue depuis janvier 2015.

Le trafiquant de drogue Il serait allié à cinq groupes de trafiquants de drogue en Asie. En outre, il est connu pour avoir un gang protecteur de boxeurs thaïlandais, De plus, il vole des jets privés et a perdu 66 millions de dollars une nuit dans un casino.

D’après les recherches, Je ferais aussi partie d’une mafia de la traite des êtres humains, mais il n’a pas été publiquement identifié comme le chef d’une telle organisation.

Une enquête menée les années précédentes par . a révélé que l’organisation est véritablement transnationale. Quatre des 19 dirigeants de Sam Gor sur la liste de l’. sont des citoyens canadiens, y compris Tse, que la police appelle souvent «T1», la cible principale. D’autres sont originaires de Hong Kong, Macao, Taïwan, Malaisie, Myanmar, Vietnam et Chine continentale.

À ce jour, les informations concernant le syndicat sont qu’il est extrêmement riche, discipliné et sophistiqué, à bien des égards plus sophistiqué que n’importe quel cartel latino-américain. Sam Gor s’adresse à un marché de la drogue plus vaste et plus dispersé et collabore avec un éventail plus diversifié de groupes criminels les locaux que les cartels latinos, y compris les Yakuza du Japon, les gangs de motards australiens et les gangs ethniques chinois dans toute l’Asie du Sud-Est.

Le réseau criminel est également moins sujet aux flambées incontrôlées de violence interne que les cartels latino-américains, selon la police. L’argent est si grand que les anciennes rivalités sanglantes entre les groupes criminels asiatiques ont été écartées dans une quête commune de profits gigantesques.

“Les groupes criminels en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient fonctionnent avec une efficacité parfaite”, a déclaré un responsable à ..

Dans les années 1990, Tse a voyagé entre l’Amérique du Nord, Hong Kong, Macao et l’Asie du Sud-Est, a déclaré un enquêteur principal de l’.. Il est devenu membre de milieu de gamme d’un réseau de contrebande qui s’approvisionnait en héroïne du Triangle d’Or, la région de production illégale d’opium où se rejoignent les frontières du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Laos.

En 1998, selon les archives judiciaires, Tse a été inculpé de trafic de drogue devant le tribunal du district oriental de New York. Il a été reconnu coupable de complot en vue d’importer de l’héroïne aux États-Unis, selon les archives. Une possible condamnation à perpétuité planait sur sa tête.

Grâce à une pétition déposée par son avocat en 2000, Tse il a demandé grâce.

Il a expliqué que ses parents malades avaient besoin de soins constants. Son fils de 12 ans avait une maladie pulmonaire. Sa femme était débordée. S’il se libérait, promit Tzu, il ouvrirait un restaurant. Il a exprimé “une grande douleur” à cause de son crime, selon les archives judiciaires.

Après avoir été libéré en 2006, la police a déclaré que Il est retourné au Canada, où il était censé être sous surveillance pendant les quatre prochaines années. On ignore quand Tzu est retournée dans ses anciens repaires en Asie. Mais les archives de l’entreprise montrent que Tse et son épouse ont enregistré une entreprise, China Peace Investment Group Company Ltd, à Hong Kong en 2011.

Les dernières informations disponibles indiquent que Il a les cheveux séparés et le sens de la mode décontractée d’un homme de famille chinois typique d’âge moyen, a déclaré un agent de l’.. Cependant, une vigilance accrue a montré que Tzu était un gros dépensier avec un profond respect pour sa sécurité personnelle.

Tse organise chaque année de somptueuses fêtes d’anniversaire dans des hôtels et complexes cinq étoiles, volant avec son entourage dans des jets privés. À une occasion, il a séjourné dans une station balnéaire en Thaïlande pendant un mois, accueillant les visiteurs au bord de la piscine en short et en t-shirt, selon un membre du groupe de travail chargé d’enquêter sur le syndicat.

Tse était un visiteur fréquent des casinos en Asie et il aimait parier sur les chevaux.

