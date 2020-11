(Shutterstock.com)

De nos origines en tant que nation, L’Argentine a toujours trouvé en comparaison avec d’autres pays une tentation récurrente. Savoir ce qui se passait dans d’autres parties du monde, incorporer ou imiter des habitudes, des coutumes, des infrastructures, des lois et même notre propre Constitution nationale a toujours servi de “miroir irrésistible” que les élites dirigeantes utilisaient comme mécanisme de comparaison et de validation des réalisations et des progrès. qui a traversé différentes périodes historiques.

Ainsi, nous avons pu forger des accords, qui nous ont rendu fiers dans différents domaines, avec des dimensions différentes mais qui ont réussi à se fondre dans ce sentiment profondément enraciné que nous pourrions appeler – sans vouloir le rendre problématique dans cet article – “Fierté argentine”.

Ainsi, nous avons été fiers témoins du développement du modèle agro-exportateur qui dans un premier capitalisme nous plaçait comme la première économie à la fin du XIXe siècle, nous étions fiers héritiers de la tradition séculière et universaliste de la loi 1420 qui garantissait la meilleure éducation publique du continent la démocratisation de l’enseignement supérieur que nous a apportée la Réforme universitaire de 1918 et son expression la plus complète en «mon fils le docteur». Nous étions aussi des défenseurs fiers et passionnés de l’expansion des droits politiques et sociaux produite par le radicalisme et les conquêtes sociales du péronisme au milieu du XXe siècle et bien sûr, fiers admirateurs de la consolidation de la démocratie avec le Procès des Juntes et le défense des droits de l’homme qui ont été consacrés en Argentine de 1983 à ce jour.

Mais il est également clair que nombre de ces fiertés ont été souillées, effilochées et même écrasées au cours de diverses périodes de désaccords et d’affrontements qui ont menacé et même aujourd’hui mis notre coexistence et nos réalisations en suspens. Des coups d’État à la faille, le miroir peut également refléter les pires façons de traiter les problèmes, les besoins et les demandes des citoyens.. En ce sens, les débats autour de l’utilisation des bienfaits médicinaux et thérapeutiques du cannabis – qui dans le miroir international montrent une acceptation et une incorporation rapide dans les systèmes juridiques – ont montré dans notre pays un répertoire varié de résistance ou de déni, fondé dans la plupart des cas dans une profonde ignorance et dans une tradition argentine qui ne se démode pas: les préjugés.

En effet, une grande variété d’études scientifiques des universités les plus prestigieuses du monde a montré que le cannabis à usage médicinal, thérapeutique et palliatif est recommandé pour traiter un large éventail d’affections. En d’autres termes, La science a montré que le cannabis peut pallier, bénéficier et même rendre la vie de millions de personnes plus saine. Cette fondation est ce qui a permis sa réglementation pour la production en laboratoire et l’auto-culture dans des dizaines de «pays miroirs» dans lesquels nous nous regardons habituellement. Et que s’est-il passé en Argentine?

Bien qu’il y ait eu des progrès considérables, à la fin de 2016, le Congrès national a adopté la loi 27.350 qui autorise l’utilisation du cannabis à des fins médicinales, thérapeutiques et de recherche; les réglementations ont été restrictives et de nombreuses familles ont recours au marché informel et à l’auto-culture sans protection de l’État. La réalisation de la promesse du gouvernement national d’améliorer le décret sur cette question est toujours attendue, alors que ce sont les États infranationaux qui produisent des progrès considérables avec les lois locales qui donnent la priorité au droit à la santé, garantissent l’accès au cannabis et protègent les les utilisateurs qui cultivent leurs médicaments.

C’est à partir des restrictions qui subsistent encore, mais aussi de la lutte inlassable des mères, des organisations sociales et des familles de patients souffrant de conditions différentes, qui nous ont incités à travailler sur un projet de loi qui permettrait aux citoyens de Buenos Aires de surmonter les préjugés, élargir les droits et se refléter dans les pays qui ont depuis longtemps incorporé les thérapies et l’éventail des possibilités qui permet la réglementation de l’utilisation du cannabis et de ses dérivés.

Mais -et ici je veux m’arrêter sur un aspect important pour nous regarder, pour essayer de nous revoir- ce projet de loi, qui sera traité et sûrement approuvé le jeudi 12 novembre à l’Assemblée législative de la ville, était le fruit de la persévérance de ceux-ci. organisations et familles avec lesquelles nous nous accompagnons depuis le début, et c’est aussi le produit d’une ferme conviction de la nécessité que le principal outil pour y parvenir est le dialogue, la recherche de consensus, la priorisation des accords, la construction de ponts même en période de cris d’inondation le débat sur le transcendant avec disqualifications et fissures. Pour lui, Il est très probable que dans quelques jours, nous aurons non seulement une loi réglementant le cannabis médical avec l’accompagnement de toutes les forces politiques avec une représentation parlementaire, mais cette approbation signifiera un élargissement considérable des droits des citoyens de Buenos Aires.

Nous sommes à quelques jours d’une journée historique dans la ville. Le miroir nous dit que nous sommes sur le point d’améliorer la qualité de vie de milliers de personnes et d’établir des droits. Mais cela nous montre aussi clairement à quel point il est important, réparateur et stratégique pour l’ensemble de la société de réévaluer la capacité de dialoguer, de se rencontrer, de travailler ensemble pour le bien-être général. Un miroir indispensable.

L’auteur est un législateur (UCR Evolution-CABA)