Les parents organisés invitent des familles de tout le pays à se joindre à leur initiative

Bien que les preuves scientifiques montrent que santé physique et émotionnelle d’enfants et d’adolescents non scolarisés se détériore et que les chercheurs assurent que les expériences d’ouverture de l’école ne sont pas corrélées à une augmentation des personnes infectées, Et malgré le fait que la transmission du virus est plus probable à domicile que dans les écoles, dans notre pays, seuls 1,1% des élèves sont retournés en classe.

Contre toute évidence, le portefeuille Education en Argentine, ancré dans les premières hypothèses sur le coronavirus, n’a pas favorisé le retour en classe même dans les quartiers à faible ou pas de circulation du virus, il a ralenti au maximum les protocoles de retour à la présence présentée par la ville de Buenos Aires, a été alignée sur l’intransigeance des syndicats, ignorant les revendications du reste de la communauté -y compris les enseignants qui ne se sentent pas représentés par la position syndicale-, et n’a même pas appelé à un large dialogue aux différents acteurs du système pour développer des solutions alternatives.

L’expérience d’autres pays ne semble pas non plus avoir incité les autorités éducatives à réfléchir. En réalité, au milieu de la deuxième vague de la pandémie en Europe -où le nombre de personnes infectées bat des records et plusieurs pays ont mis en place des confinements plus stricts- les enfants continuent de fréquenter les établissements éducatif avec jugulaires, gel alcoolisé et respectant la distance sociale avec leurs professeurs et camarades de classe.

Seulement 1,1% des élèves sont retournés en classe cette année

À moins d’un mois de la fin de l’année scolaire et face à des perspectives incertaines pour 2021, l’organisation Padres Unidos a émergé pour réclamer un retour au face-à-face. Le groupe invite tous les parents à se joindre à cette initiative en signant une lettre et en soumettant un amparo.

«Le retour à l’école ne peut pas être compris comme un tout ou rien: le pays tout entier ou aucune commune; tous les étudiants en même temps ou personne; Du lundi au vendredi ou jamais. Signez votre adhésion», tient à jour une déclaration publiée sur le site Web, où vous pouvez également télécharger un modèle de protection afin que d’autres familles, dans d’autres districts, puissent faire la même demande.

Les parents qui souhaitent revenir de cours en présentiel peuvent signer cette pétition

“Il s’agit d’un modèle de protection que vous utiliserez totalement ou partiellement s’il était nécessaire de vous adresser à la justice de votre district”, Ils expliquent en notant que toutes les discussions politiques sur la question ne trouvent aucune solution et finissent par tomber dans la fissure.

El amparo, téléchargement gratuit et gratuit sur https://padresorganizados2020.ar/amparo, il a été écrit par Diego Hammerschlag, professeur de droit constitutionnel. Le document développe le fondements juridiques sur «la relation de l’ASPO avec les droits violés, l’impact sur l’éducation de l’absence de cours en présentiel et sa relation avec le droit à l’égalité».

Pour ces parents, les heures de Zooms et de vidéos pédagogiques sont loin de représenter des outils d’apprentissage idéaux pour les enfants et ils considèrent également que cette exposition prolongée aux écrans aura tôt ou tard des conséquences sur leur santé.

Compte tenu des preuves disponibles sur la circulation du COVID-19 dans des espaces fermés, “N’est-il pas possible de faire un usage extraordinaire des espaces ouverts (clubs, places, parcs, terrasses et patios) pour recevoir nos enfants et nos professeurs? “ces parents se demandent. Et ils ajoutent: “N’est-il pas temps de réfléchir à des solutions permettant aux enfants et adolescents de récupérer une partie de ce qu’ils ont perdu comme cela a été fait dans d’autres pays du monde?”

L’objectif des parents organisés est d’amener le président Alberto Fernández, le ministre de l’Éducation, Nicolás Trotta, et les gouverneurs, ministres et secrétaires de l’éducation des différents districts à accepter de déclarer l’urgence éducative et proposer une planification concrète afin de récupérer des cours en présentiel qui s’adapte aux différents scénarios épidémiologiques et socio-économiques de chaque partie du pays.

«L’année prochaine, c’est déjà. Et il n’y a pas de planification pour le retour », ces parents se plaignent avec l’espoir que les présentations judiciaires se multiplieront et qu’il y aura un réveil des juges pour que l’éducation est également déclarée activité essentielle.

