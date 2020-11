La plus grande zone économique du monde a été créée en Asie-Pacifique. L’accord commercial avait déjà été signé par la Chine, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) lors du sommet de novembre à Bangkok l’année dernière. C’est un traité d’une grande importance économique non seulement pour l’Asie du Sud-Est et la région Asie-Pacifique, mais aussi pour le reste du monde. Cela signifie la création de la plus grande zone de libre-échange économique au monde. Avec l’absence très frappante des États-Unis, ce qui aurait été impensable il y a quelques années.

Un accord qui a été baptisé Regional Comprehensive Economic Association (RCEP, acronyme en anglais), et a été signé pratiquement hier dimanche lors du sommet, qui se tient chaque année, des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La ratification par les parlements de chaque pays était en attente pour son entrée en vigueur complète, qui a pris un an. 15 pays d’Asie et d’Océanie participent au traité – les 10 membres de l’ANASE avec la Chine, l’Australie, la Corée du Sud, le Japon et la Nouvelle-Zélande – depuis que l’Inde, participant à toutes les négociations précédentes, a décidé de ne pas signer l’accord pour l’instant pour des raisons d ‘”intérêt national”, c’est-à-dire le déficit courant de sa balance commerciale. Ce grand accord économique stratégique a déjà été conçu par la Chine en 2012 en opposition à un autre traité commercial – le PTP – promu par les États-Unis à l’époque d’Obama, et que Trump a ensuite décidé d’abandonner.

Le RCEP couvrira 2300 millions d’habitants -34% de la population mondiale, et si l’Inde y adhérait, ce serait environ 3400 millions-, et représenterait près d’un tiers du PIB mondial -32,2% -, soit 20,6 milliards d’euros. Cela représenterait également un tiers des investissements mondiaux et du commerce mondial. C’est un projet qui toucherait un tiers de l’économie du globe et qui supposerait un marché pour près de la moitié de la population de la planète. En plus de réduire les prix à l’importation et à l’exportation, cela conduirait à l’unification des règles commerciales au niveau régional et simplifierait les procédures pour les producteurs et les distributeurs. Les signataires du RCEP ont déclaré que «de toute évidence, l’Inde serait la bienvenue si elle décidait d’y adhérer à l’avenir».

Face à cette avancée des relations économiques autonomes entre les pays d’Asie-Pacifique – domaine que les États-Unis considèrent néanmoins comme de la plus haute importance géostratégique dans leur objectif de maintenir leur hégémonie mondiale et de contenir l’essor de la Chine – les États-Unis ont pris des mesures contradictoires. Trump a refusé d’assister au sommet en novembre de l’année dernière. Il a plutôt invité les dirigeants de l’ASEAN à un «sommet spécial» pour tenir «chez eux» aux États-Unis au début de 2020. Et les États-Unis ne vont pas arrêter de faire pression sur les pays de l’ASEAN. Et la même pression économico-militaire est également exercée sur ses principaux «alliés stratégiques» en Extrême-Orient, au Japon et en Corée du Sud, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Compte tenu de l’intensification par l’administration Trump de la confrontation entre les États-Unis et la Chine – à laquelle elle a déclaré une guerre commerciale qui a laissé ses effets néfastes sur le panorama économique mondial auquel s’est ajoutée la pandémie – la région décisive de l’Asie – Le Pacifique – le plus dynamique et avec la plus grande projection démographique et économique du monde – a tendance à échapper au contrôle de la superpuissance nord-américaine. Tandis que la Chine a poursuivi sa croissance économique et son projet de Nouvelle Route de la Soie, vers laquelle elle attire de plus en plus de pays asiatiques.

L’accord accélérera la reprise économique dans les pays de la région après la pandémie. Malgré le veto de Washington et le protectionnisme de Trump, les pays de l’ANASE – Birmanie, Brunei, Cambodge, Philippines, Indonésie, Laos, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Vietnam – se rapprochent de la Chine. Un exemple est que Pékin s’est engagé pendant le sommet à fermer un code de conduite avec l’ASEAN pour empêcher une escalade des tensions dans les eaux de la région. L’ASEAN compte 650 millions d’habitants, avec un PIB en 2018 de 2,5 billions de dollars – et avec la perspective d’atteindre 4,7 billions en 2025 – en passe de devenir la quatrième puissance économique du monde.

Ce changement des relations économiques internationales s’inscrit dans la période de turbulence que traverse l’ordre mondial en voie de multipolarité. Une période de transition d’un ordre unipolaire à un ordre multipolaire en cours de rédaction, et dont le résultat dépendra de plusieurs facteurs, des décisions que prennent la superpuissance nord-américaine et les puissances émergentes, ainsi que la lutte de tous les pays et peuples. du monde.

La superpuissance nord-américaine connaît son déclin impérial et, au contraire, d’autres centres de puissance mondiale émergent de manière incontrôlable et demandent à être traités sur un pied d’égalité. L’hégémonisme recule et la lutte des pays et des peuples du monde pour leur souveraineté nationale et leur développement indépendant progresse.

