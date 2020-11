Le mouvement «anti-masque» en pleine expansion en Allemagne, dont la dernière manifestation à Berlin mercredi a conduit à des incidents réprimés par la police, est frappant par son caractère hétérogène.

Des militants néo-nazis aux militants pacifistes en passant par la cause LGTB, ils faisaient partie des 10 000 opposants aux mesures de restriction imposées pour lutter contre la pandémie du covid-19.

Le seul point commun est la minimisation du danger de pandémie et la méfiance envers les institutions.

Une nouvelle mobilisation est prévue ce week-end à Leipzig, ville de l’est de l’Allemagne où une autre manifestation début novembre a donné lieu à des affrontements avec les forces de sécurité.

Devant la porte de Brandebourg dans la capitale, mercredi, les drapeaux de la communauté LGBT, l’emblème du pacifiste Gandhi et aussi celui du mouvement conspirateur américain QAnon se sont mélangés.

Les manifestants, qui portaient des casquettes avec le slogan «Trump 2020», ont défilé avec des partisans de l’écologie communautaire, de l’ésotérisme, des évangélistes ou des hippies.

La plupart des manifestants se concentrent sur le rejet de la vaccination, tout en minimisant les dangers du covid-19.

“La mortalité n’est pas plus élevée que lors des vagues de grippe”, a déclaré à l’. Ina Meyer-Stoll, une manifestante portant une banderole avec le message. “Les gens de gauche sont également contre”. Cependant, les scientifiques et l’OMS ont montré que le «taux de mortalité» du covid est beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière.

– Nouveaux conspirateurs –

Avec elle, Achim Ecker, dans la cinquantaine et fidèle électeur de Los Verdes, explique qu’il a “perdu confiance dans les partis politiques” qui, selon lui, faisaient la promotion “d’un vaccin avec un processus de contrôle bâclé”.

Bonny, une étudiante avec un autocollant de fleur sur le front, dénonce les restrictions qui “la privent de jeunesse”.

Sous son apparence de grand-mère inoffensive, Birgit Vogt, 75 ans, nie l’existence de la pandémie et n’hésite pas à faire un parallèle entre les restrictions et la prise de pouvoir des nazis en Allemagne en 1933. «La peur et la panique permettent contrôler les masses, comme à l’époque d’Hitler », dit-il.

“Comme après le 11 septembre [de 2001, fecha de los ataques suicidas en Estados Unidos], qui a inspiré de nombreuses théories du complot, je crains que nous assistions au même phénomène avec la pandémie », a déclaré à l’. Miro Dittrich, de la Fondation antiraciste Amadeu Antonio.

Selon lui, “le nombre d’adhérents augmente considérablement et beaucoup sont de nouveaux arrivants. Le confinement a joué son rôle, les gens étant isolés de leur environnement social et passant énormément de temps sur Internet”.

– Contre une élite –

Il y a aussi des extrémistes de droite, proches du parti AfD, ou des néo-nazis dans le collimateur des services de renseignement. Mercredi, devant la police, un groupe d’une dizaine de personnes a scandé “Sieg Heil” à la fin de la manifestation, faisant le salut hitlérien, a confirmé un journaliste de l’.. Les manifestations précédentes étaient parsemées de slogans antisémites.

Les agents ont utilisé des canons à eau pour disperser la manifestation de Berlin et 365 personnes ont été arrêtées.

«Le lien entre la conspiration et l’extrême droite est, malheureusement, logique, puisqu’ils partagent de nombreuses théories. Ainsi, pour les deux, une petite élite contrôle secrètement les événements au détriment des« Allemands », contrôle toutes les informations de la« presse générale ». «et la« vérité »ne se trouverait que dans les médias alternatifs», analyse Dittrich.

La droite radicale compterait également sur l’épidémie pour gagner de nouveaux adhérents parmi les opposants au vaccin, prévient une étude internationale commandée par le gouvernement allemand et publiée vendredi.

“Les changements apportés par la pandémie renforcent l’influence de tous ceux qui, avant même l’apparition du virus, se considéraient comme des opposants au courant dominant”, résume ce rapport.

Derrière les manifestations en Allemagne se cache le mouvement des «Querdenkers» («Freethinkers»). Fondé à Stuttgart en début d’année, il se définit comme un «mouvement de liberté», «pacifique et non sectaire», et revendique plus de 100 000 supporters, dont des personnalités comme l’ancien footballeur international Thomas Berthold.

