L’ancien nageur américain Klete Keller, quintuple médaillé olympique, a été accusé d’avoir participé à l’occupation meurtrière du Capitole à Washington après qu’une vidéo l’ait montré parmi ceux qui avaient fait irruption dans le bâtiment la semaine dernière.

Une plainte déposée par le FBI devant un tribunal fédéral, qui mentionne des images de la vidéo, demande à Keller de pénétrer sciemment dans un bâtiment à accès restreint pour empêcher une fonction officielle du gouvernement, de perturber l’ordre public et d’entraver les forces de l’ordre.

Il n’était pas encore clair s’il avait été arrêté.

Des milliers de partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier, alors que les législateurs officialisaient la victoire du président élu Joe Biden.

Keller, 38 ans, a participé aux Jeux d’été de 2000, 2004 et 2008. Il a remporté deux médailles d’or et une d’argent en tant que membre du relais 4×200 nage libre et une paire de bronzes individuels au 400 nage libre.

Il était membre des équipes de relais qui ont aidé Michael Phelps à remporter deux de ses 23 médailles d’or.

Keller a fermé la place dans l’équipe gagnante aux Jeux d’Athènes 2004, qui comprenait Phelps, Ryan Lochte et Peter Vanderkaay. Keller a réussi le meilleur temps du groupe.

Quatre ans plus tard, il a fermé le relais dans la ronde préliminaire, guidant les Américains vers le meilleur temps, mais n’a pas participé à la finale. Phelps, Lochte, Ricky Berens et Vanderkaay ont établi un record du monde dans une performance qui faisait partie des huit médailles d’or de Phelps à Pékin.

Mais Keller a décroché des emplois après avoir pris sa retraite du sport.

Lors d’entretiens avec le podcast Olympic Channel et le magazine USA Swimming, il a admis être un mauvais employé et se sentir privilégié en raison de ses succès sportifs. Les problèmes ont affecté sa vie personnelle, entraînant un divorce qui l’a laissé vivre dans sa voiture pendant 10 mois et la perte du droit de voir ses enfants pendant des années.