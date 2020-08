TAIPEI (.) – Un navire de guerre de la marine américaine a transité par l’étroit et sensible détroit de Taiwan, ont annoncé lundi la marine américaine et le ministère de la Défense de Taïwan, la deuxième opération de ce type en deux semaines au milieu des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis.

La marine américaine a déclaré que le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, USS Halsey, avait effectué dimanche un « transit de routine dans le détroit de Taiwan » conformément au droit international.

« Le transit du navire à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. La marine américaine continuera de voler, de naviguer et d’opérer partout où la loi internationale le permet », a déclaré le représentant de la septième flotte américaine, Reann Mommsen.

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que le destroyer avait navigué vers le sud à travers le détroit et continuait de naviguer vers le sud.

Le navire était en « mission ordinaire » et la situation était « normale », a ajouté le ministère, sans donner de détails.

Le destroyer lance-missiles USS Mustin a traversé le détroit le 18 août, dans ce que l’armée chinoise a appelé un mouvement « extrêmement dangereux ».

La Chine et les États-Unis ont intensifié leurs activités militaires dans la région, à la fois autour de Taiwan, revendiquée par la Chine, et dans la mer de Chine méridionale contestée.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a mis en garde la semaine dernière contre le risque de conflit accidentel dû à la montée des activités militaires.

La Chine revendique Taiwan démocratique comme son propre territoire et n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour mettre l’île sous son contrôle.

Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taiwan et le soutien le plus important sur la scène internationale.

(Reportage de Ben Blanchard; Édité par Richard Pullin et Stephen Coates)