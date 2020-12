MEXICO CITY (AP) – D’un dîner avec Juanes à un concert pour une bonne cause et de multiples premières de classiques et de nouvelles chansons, Noël est livré avec de nombreuses offres de divertissement. En voici quelques uns.

JUANES, HÔTE DE NOËL

Juanes et son épouse, Karen Martínez, vous invitent à partager une table avec Ana de la Reguera, Aislinn Derbez et Sebastián Zurita dans le cadre spécial «Célébrons: Noël éternel» qui s’ouvre vendredi à Pantaya. Los Tigres del Norte, Danna Paola, Morat, Paty Cantú, Jay de la Cueva, Luciano Pereyra et Alejandro Fernández avec leurs filles América, Camila et Valentina sont également parmi les invités.

“C’était trop intéressant, amusant, tous différents les uns des autres”, a déclaré Juanes lors d’une récente interview vidéo de Miami.

Entre causeries et blagues, les chefs Benito Molina et Solange Muris préparent des plats créatifs pour le dîner, tandis que les invités échangent des cadeaux. La spéciale, réalisée par Picky Talarico, établit un équilibre entre les bonnes vibrations de Noël et la joie de se retrouver, avec des moments d’émotion à la fin d’une année aussi compliquée que 2020.

«Il est important d’avoir ce moment pour y réfléchir et nous profitons du plaisir et de la blague, mais aussi de parler de choses sérieuses et plus qui nous touchent tous dans l’âme comme cette situation de COVID a été, et ce Noël qui jusqu’à présent est imprévisible »Dit Juanes. “Cela a été une chute pour tout le monde en tant que société, plutôt en tant qu’humanité”.

Juanes a déclaré qu’il avait de très bons souvenirs de Noël au domicile de ses parents en Colombie, où l’enfant Jésus est célébré le 25 décembre au matin. Il a évoqué cette illusion d’aller dormir tôt pour pouvoir se réveiller à temps pour ouvrir les cadeaux: «Tout cela m’a définitivement marqué et en tant que père de mes enfants, je craignais aussi que leur enfance ait aussi cette même couleur, cette même joie et cette même fantaisie qu’il faut aussi beaucoup, beaucoup ».

__

NOEL SCHAJRIS PREND SON AMOUR POUR NOËL AU-DELÀ

Un an après la sortie de «Noel es Navidad», Noel Schajris a voulu donner à ses fans l’opportunité de profiter de cet album au format physique, dans une édition de luxe avec des chansons supplémentaires.

“Noel est Noël. Deluxe »est disponible sur CD et vinyle et comprend« Rodolfo el reindeer »et« El Niño del Drum »à une fréquence de 432 hertz, au lieu des 440 habituels, ainsi que des versions instrumentales des deux chansons.

“Il y a des fous dans le monde qui enregistrent de la musique à 432 (hertz) parce qu’ils disent que cette fréquence est plus ad hoc, plus digeste pour le corps et pour l’âme”, a déclaré Schajris dans une interview à Bogotá. “C’est très intéressant, j’ai fait beaucoup de recherches à ce sujet … cela génère définitivement une bien plus grande harmonie dans les cellules du corps et dans l’âme.”

Shchajris a déclaré qu’il aimait les chansons de Noël parce que, bien qu’elles soient des classiques, elles permettent l’expérimentation avec d’autres genres tels que le jazz ou le R&B, tels que perçus sur son album.

Il prévoit de clôturer 2020 avec gratitude pour la vie, la santé et la famille. “Cela a été une année de respirer à nouveau et de réévaluer les bases, d’être en bonne santé, d’avoir un verre d’eau devant vous, d’avoir votre famille bien”, a-t-il déclaré. “Soyons reconnaissants pour la vie et unissons-nous plus que jamais en tant qu’êtres humains.”

___

UN TENOR ET DEUX ASTROS POP POUR UNE BONNE CAUSE

Le ténor mexicain Fernando de la Mora invite à un concert avec la pop star Emmanuel et son fils Alexander Acha pour soutenir une bonne cause.

“Partager la vie et l’espoir à Noël” sera diffusé le 18 décembre à 20h00 à Mexico (02h00 GMT) sur la plateforme de streaming Cinepolis Klic et servira à lever des fonds pour la Share Life Foundation, AC, qui soutient enfants à faible revenu atteints de leucémie.

“Que nous puissions sauver au moins une vie et si nous pouvons sauver au moins 10 vies, ce serait merveilleux”, a déclaré De la Mora à l’AP depuis la capitale mexicaine. “C’est un projet en faveur des enfants qui souffrent de cette terrible maladie de la leucémie, une maladie qui coûte très cher à traiter.”

De la Mora collabore avec la fondation depuis 15 ans. Les éditions précédentes du concert ont eu lieu dans les salles, mais la pandémie a ouvert la porte au streaming permettant à plus de gens de voir la présentation à un coût inférieur: 150 pesos (7,5 $).

Les chanteurs interpréteront des chants de Noël accompagnés du directeur de l’Orchestre Symphonique de l’État du Mexique Rodrigo Macías.

___

AUTRES COMMUNIQUÉS

José Feliciano célèbre le 50e anniversaire de son classique «Feliz Navidad» avec une nouvelle version avec une trentaine d’artistes dont Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Shaggy, Michael Bolton, CNCO, Big & Rich et Patricia Manterola. «L’idée de ‘Merry Christmas’ était d’essayer de rassembler les gens», explique le musicien. “Mon idée quand j’ai écrit la chanson était que peu importe la langue dans laquelle vous chantez, nous partageons tous le sentiment de Noël.”

C’est un sentiment que Thalía partage sans aucun doute, qui a également fait sa propre version de la chanson, au rythme de la meringue électronique aux touches pop. La chanteuse mexicaine a publié une vidéo d’animation respective dans laquelle elle apparaît comme un dessin animé, entourée de personnages de Noël.

D’autres qui ont enregistré «Feliz Navidad» cette année étaient Mon Laferte et Gwen Stefani, pour l’album de décembre de ce dernier «You Make It Feel Like Christmas».

De son côté, Víctor Manuelle, qui a récemment reçu une nouvelle nomination aux Grammy pour l’album «Memories of Christmas», diffusera le 12 décembre une émission spéciale sur YouTube du même titre dans laquelle il interprétera toutes les chansons de l’album. La star de la salsa a également récemment sorti le clip de “Ya se ve las bombillitas”, l’une de ses chansons les plus populaires.

De même, le colombien Camilo a enregistré une version du classique «5 pa las 12» du regretté compositeur vénézuélien Oswaldo Oropeza, avec de beaux arrangements acoustiques. Le morceau a été publié par Spotify dans le cadre de leur campagne de célibataires de Noël.

Et pour le 24 décembre, le duo Pimpinela propose un concert virtuel dans lequel ils interpréteront leurs chansons préférées de l’époque, de «Come to my house this Christmas» de Luis Aguilé, à l’omniprésent «Feliz Navidad» et au classique américain « Quel monde merveilleux “. Les billets coûtent 10 $.

___

Le journaliste de l’AP Sigal Ratner-Arias, à New York, a contribué à ce rapport.